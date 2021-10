Samochód Forda odbierze za nas paczkę. Pilotażowy program rusza w Wielkiej Brytanii [WIDEO]

Ford i firma Hermes UK postanowili znaleźć bardziej efektywny i bezpieczny sposób przekazywania paczek pod nieobecność odbiorców. Zatem wymyślono, żeby paczki przekazywać bezpośrednio do samochodu.

REKLAMA

Pilotażowy projekt Bezpieczna dostawa do pojazdu (Secure Delivery to Vehicle), uruchomiony w tym miesiącu w wybranych regionach Wielkiej Brytanii, umożliwi dostarczanie paczek bezpośrednio do pojazdów parkujących w pobliżu adresu kierowcy. Jest to duże ułatwienie dla kurierów, którzy nie muszą szukać innych sposobów na dostarczenie przesyłki.

Zobacz wideo Jeden z najciekawszych SUV-ów segmentu C? Testujemy nowego Forda Kuga

A jak to dokładnie działa? Sklep, który funkcjonuje w programie będzie miał w swoich opcjach dostawy pozycję „ostawa do samochodu". Kupujący będzie musiał szczegółowo określić, gdzie znajduje się jego pojazd. Kurier, który będzie dostarczał paczkę będzie widział w swojej aplikacji Hermesa, gdzie znajduje się samochód. Po zeskanowaniu kodu otrzyma jednorazowy token do otwarcia pojazdu. Następnie kurier powinien zaryglować pojazd, a jeśli tego nie zrobi, auto samo po pewnym czasie się zamknie. Kupujący będzie miał też możliwość samemu zamknąć swoje auto za pomocą aplikacji FordPass, bo do takich klientów jest skierowana taka usługa.

Rozmawiamy o przyszłości motoryzacji i o tym, jak ważną rolę w tej transformacji pełnią hybrydy typu plug-in [WIDEO]

Jeśli pojazd znajduje się więcej niż 300 m od adresu odbiorcy, wtedy paczka przechodzi automatycznie w tryb dostawy pod drzwi. Dotyczy to również paczek, które są zbyt duże by zmieścić do kabiny.