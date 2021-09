Wielka Brytania wyśle wojskowe cysterny. "Operacja Escalin" lekarstwem na kryzys?

W Wielkiej Brytanii trwa kryzys paliwowy spowodowany nie tyle brakiem paliwa, co brakiem kierowców cystern, które to paliwo mogłyby dostarczyć na stacje. Wszystkiemu winien Brexit - na wyspach brakuje osób chętnych do pracy. Szacuje się, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, z wysp wyjechało około 25 tys. kierowców. Pandemia też odcisnęła swoje piętno - według przedstawicieli branży transportowej w Anglii brakuje nawet 100 tys. kierowców ciężarówek.

Cierpią na tym m.in. stacje benzynowe. Przykładowo sieć paliwowa BP musiała zamknąć część swoich placówek, a na wielu wprowadzono ograniczenia - tankować można do 30 funtów.

Braki paliwa na stacjach w Wielkiej Brytanii Steve Parsons / AP / AP

Pomyłki napędzają kryzys

Stresująca atmosfera kryzysu paliwowego najwyraźniej udzieliła się kierowcom, bo zaczęli nagminnie... mylić tankowane paliwo. Pomimo różnic w grubości "pistoletów" które mają zapobiegać takim pomyłkom, niejeden Anglik zatankował diesla do benzyny lub odwrotnie.

Wojsko wyśle cysterny

Brytyjski rząd stara się opanować sytuację na różne sposoby. W październiku zamierza wydać ponad 10 tys. trzymiesięcznych wiz dla obcokrajowców chętnych przyjąć posady kierowców ciężarówek. Poza tym ma plan zaangażowania jednostek wojskowych w ustabilizowanie sytuacji paliowej w kraju. W oświadczeniu rządu opublikowanym w poniedziałek wieczorem czytamy, że 80 cystern wojskowych ma być w gotowości do interwencji i rozwiezienia paliwa na terenie całego kraju w celu ustabilizowania dostaw benzyny i oleju napędowego. Przedsięwzięcie nosi nazwę "operacja Escalin" i zostało opracowane kilka lat temu, właśnie na wypadek konsekwencji Brexitu.

