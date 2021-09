Mercedesem zajęła trzy miejsca parkingowe i wszczyna awanturę. Jest nagranie [WIDEO]

Jak można parkować informują zarówno znaki, jak i przepisy. Są jednak osoby, którym się zdaje, że są królami dróg i chodników i cały świat powinien się do nich dostosować. W tym wypadku mamy do czynienia z królową i jej SUV-em.

Jak widać na nagraniu, kobieta zaparkowała swojego Mercedesa na trzech miejscach parkingowych pod jednym ze sklepów. Jaki był tego powód? Trudno powiedzieć, może kobieta tak zaparkowała ze względu na wcześniejsze ustawienie innych pojazdów, a może się śpieszyła i przez nieuwagę tak stanęła? Trudno powiedzieć.

Obojętnie jaki był powód, to co później się stało raczej nie przysporzy jej sympatyków. Autor nagrania stanął na chwilę obok źle zaparkowanego pojazdu, a po chwili zjawia się właścicielka Mercedesa. To co później się dzieje, to festiwal mowy ulicznej, żeby nie powiedzieć brukowej.

Jak widać, ubiór i pojazd nie determinują wyższej kultury. Nagrywający nawet po odjechaniu z miejsca konfliktu nadal był „serdecznie" pozdrawiany przez oponentkę. Sam też potrafił się odgryźć.

Agresja na drodze i poza nią, to jeden z poważniejszych problemów. Takie zachowania jak na powyższym nagraniu nie pomagają w relacjach międzyludzkich i w późniejszym prowadzeniu pojazdu.