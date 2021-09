Pędził ponad 200 km/h i uciekał przed policją na A2. Jego bmw było niesprawne

Kierowca bmw pędził ponad 200 km/h autostradą A2 w okolicach Poznania. Na widok policji, która chciała zatrzymać go do kontroli tylko dodał gazu. Po zatrzymaniu go, okazało się, że jego bmw jest niesprawne. Ostatecznie akcja skończyła się na czterech mandatach.

Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta