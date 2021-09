Tunel na zakopiance wciąż w budowie. Może być gotowy dopiero w połowie przyszłego roku

Zobacz wideo Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Wyczekiwany tunel pod górą Luboń Mały to jedna z ważniejszych inwestycji drogowych w Polsce i zdecydowanie kluczowa droga dla kierowców chcących dostać się z Krakowa do Zakopanego lub odwrotnie. Gdy zostanie ukończony, stanie się jednym z najdłuższych tuneli drogowych w Polsce i kluczowym odcinkiem trasy S7 i całej zakopianki.

Na tunel na zakopiance poczekamy jeszcze wiele miesięcy

Do tej pory budowa drogi pod górą Luboń Mały pochłonęła ponad miliard złotych, a w kwietniu 2020 roku drogowcy przebili już drugą nitkę tunelu. Prace wciąż jednak się nie zakończyły, a - jak informowaliśmy w sierpniu - mogą się wręcz przedłużyć.

Teraz okazuje się, że tunel faktycznie nie zostanie ukończony zgodnie z planem. Z medialnych doniesień wynika, że planowane jeszcze niedawno otwarcie tunelu przed najbliższą imprezą sylwestrową jest kompletnie nierealne. Już teraz opóźnienia w pracach wynoszą 2-3 miesiące.

Problem w tym, że tunel prawdopodobnie nie zostanie też oddany w lutym czy marcu. Sam wykonawca trasy (włoska firma Astaldi) twierdzi, że zmaga się z trudnościami przy budowie i zawnioskował o przesunięcie terminu zakończenia robót (planowanego obecnie na luty).

Astaldi twierdzi, że opóźnienia zostały wywołane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wyjątkowo długa zima na przełomie 2020 i 2021 roku) i pandemią (wielu pracowników zakaziło się koronawirusem). Wniosek ten wciąż jest rozpatrywany, jednak - jak zauważa Onet - termin najpewniej zostanie przesunięty, a prace zostaną ukończone realnie na przełomie kwietnia i maja 2022 roku.

I to o ile oczywiście nie dojdzie do kolejnych opóźnień, o które w zbliżającym się okresie zimowym przecież nietrudno. W tym bardziej optymistycznym scenariuszu możemy spodziewać się zatem, że tunel zostanie oddany do użytku kierowcom w pierwszej części maja 2022 roku.