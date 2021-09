Ken Block powraca. Zapowiada nową Gymkhanę [WIDEO]

Ken Block był twarzą serii Gymkhana, więc kiedy na początku roku rozstał się z Fordem, to trudno było powiedzieć co przyniesie przyszłość temu rajdowcowi. Teraz Block powraca z nowymi informacjami, po tym jak ujawnił, że nawiązał współpracę z Audi.

Ken Block wraca do serii Gymkhana, ale zapowiada również nowy projekt, który nazywa się Electrikhana. Z tego powodu niemiecki producent samochodów buduje „bardzo specjalny" model Audi E-Tron dla tego partnerstwa. Nowa seria zadebiutuje w przyszłym roku.

Jak widać na powyższym nagraniu Block wybrał się specjalnie do siedziby Audi w Niemczech, gdzie przejechał się Audi RS E-Tron GT. Następnie usiadł za kierownicą Audi Sport Quattro z 1984 roku. Według Blocka to właśnie ten pojazd zainspirował go do ścigania się w rajdach.

Jak wcześniej wspomniano, premiera Electrikhana Blocka jest zaplanowana na 2022 rok. Można oczekiwać, że Audi ujawni nową zabawkę dla sławnego rajdowca w ciągu najbliższych kilku miesięcy.