Sto lat! Maybach świętuje 100-lecie działalności

Mercedes-Maybach wprowadza specjalne edycje Klasy S i GLS, które mają być oznaką świętowania 100-lecia istnienia marki. Oczywiście ze względu na taką okazję modele te będą się wyróżniać na tle pozostałych Maybachów.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowy luksus w Studiu Biznes. Mercedes-AMG E53 4Matic to dość nieoczywisty samochód

Jednak z tym wyróżniać to zbyt duże słowo. Raczej pojazdy te otrzymają lekką aktualizację. W sumie powstanie tylko 100 takich egzemplarzy. Każdy będzie się wyróżniał ręcznie malowaną karoserią szaro-niebieską, a także szarymi felgami. Poza tak oczywistymi elementami, to znalazło się jeszcze miejsce dla emblematów na felgach i na tylnym słupku „Edition 100".

Wewnątrz znalazła śnieżnobiała skóra, która kontrastuje z czarnym drewnem. Do tego znalazły się jeszcze podświetlane listwy progowe z logo Maybach Edition 100.

100 lat marki Maybach Mercedes-Maybach

Pod maską luksusowego GLS-a znalazł się silnik V8 o pojemności 4L z podwójnym turbodoładowaniem. Gwarantuje on moc 557 KM i 730 Nm momentu obrotowego. Powinno to pozwolić się rozpędzić od 0 do 100 km/h w 4,9 s., a prędkość maksymalna została ograniczona do 250 km/h.

Klasa S natomiast jest zasilana silnikiem V12 o pojemności 6L, również z podwójnym turbodoładowaniem, który wytwarza 630 KM mocy i 1001 Nm momentu obrotowego. Prędkość maksymalna wynosi 209 km/h, a pierwszą „setkę" powinien osiągać w około 4,4 s.

Sześciocylindrowy Maybach klasy S tylko na rynek chiński. Będzie to podstawowy model

Dodatkowo klienci, którzy zdecydują się na kupno limitowanego modelu Maybacha, otrzymają pokrowiec na samochód i czarną lub białą aktówkę. Firma nawiązała również współpracę z Robbe & Berking, aby zaoferować srebrne kieliszki do szampana ze specjalnym grawerem. Jeśli te nie są wystarczająco ekstrawaganckie, jest pióro wieczne z 18-karatową złotą stalówką, 100 diamentami i skuwką z masy perłowej.

W Niemczech zamówienia będą przyjmowane w czwartym kwartale, a dostawy rozpoczną się na początku przyszłego roku.