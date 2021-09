Trasa S6 nad Bałtykiem. Wiadomo, kiedy zostanie oddana najważniejsza droga na pomorzu

Drogą ekspresową S6 można już przejechać ze Szczecina do Koszalina. W sumie 130 km. W przygotowaniu jest jeszcze druga część trasy, czyli od Koszalina do Gdańska, czyli 140 km.

Obecnie w terenie trwają już prace na trzech odcinkach, których wspólna długość to około 42 km: Bożepole Wielkie - Luzino (długość ok. 10 km), Luzino - Szemud (ok. 10 km), Szemud - Gdynia (ok. 22 km). Wykonawcy na tych trasach próbują zrobić je jak najszybciej by kierowcy w przyszłym roku mogli już nimi przejechać.

Na wstępnym jednak etapie znajdują się cztery odcinki S6 od Słupska do Bożegopola Wielkiego oraz dwa wchodzące w skład Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Jeszcze są w trakcie projektowania. Największy jednak problem drogowcy mają z odcinkiem od końca obwodnicy Słupska do Bobrowników. Cały czas składane są skargi i odwołania przez wykonawców, którzy nie wygrali przetargu na budowę wspomnianego odcinka.

W przetargach według formuły Optymalizuj i buduj są dwa odcinki S6 w woj. zachodniopomorskim od Koszalina do Słupska, które połączą się z pomorskimi: Sianów - Sławno (ok. 23 km), Sławno - obwodnica Słupska (ok. 23 km). Na oba odcinki zostały wydane w sierpniu br. decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Cała trasa S6 w woj. zachodniopomorskim, podobnie jak w pomorskim, ma zostać oddana do ruchu w 2025 r.