Tego pokrętła użyj tylko jak jesteś pewien. Złe ustawienie to mandat

Sposób ustawienia świateł nie ma większego znaczenia... ale dopóki kierowca jedzie w dzień. Bo prawdziwy problem zaczyna się w nocy. I już krótka przejażdżka za miastem sprawia, że nie jest trudno natknąć się na auta dosłownie "strzelające" światłami po okolicznych drzewach i oczach innych kierowców. Co ciekawe, efekt taki da się osiągnąć nie tylko nieumiejętnie włączając reflektory drogowe. Niewłaściwe ustawienie pokrętła w aucie sprawia, że oślepiające stają się nawet wymagane prawem światła mijania!

80 proc. aut ma źle ustawione światła. To brzmi tragicznie!

Sytuacja jest naprawdę poważna. I potwierdzają to statystyki. Badanie ankietowe wykonane przez Instytut Transportu Samochodowego wykazało, że aż 80 proc. pojazdów ma źle ustawione światła. W tym samym czasie aż 98 proc. badanych doświadczyło oślepienia przez inne samochody. I fakt oślepienia może być ekstremalnie niebezpieczny. Bo kierowca, który w nocy spojrzał w intensywne źródło światła, może np. nie zauważyć pieszego idącego poboczem. Tragedia gotowa!

Mandat za źle ustawione światła

Nieprawidłowo ustawione światła to okazja do... otrzymania mandatu. Być może policjanci raczej rzadko korzystają z tej sposobności, jednak w skrajnym przypadku oznacza ona nawet 500-złotową grzywnę. To jednak jeszcze nie koniec konsekwencji. Bo kierowca straci też dowód rejestracyjny pojazdu, a do tego może w skrajnym przypadku otrzymać nakaz wycofania samochodu z ruchu. W takim przypadku kontynuowanie podróży będzie możliwe, jednak wyłącznie na lawecie.

Jak ustawić światła przy pomocy pokrętła? Rad jest kilka

Ustawienie świateł to w pewnym stopniu zadanie dla diagnosty w czasie przeglądu technicznego. Błędy w tym zakresie popełniają jednak również sami kierowcy. Szczególnie że do ich dyspozycji pozostaje pokrętło w kabinie pasażerskiej. Kiedy przestawić je z pozycji 0 na wyższą? Przede wszystkim wtedy, gdy dociążycie samochód – zapakujecie do bagażnika ciężkie przedmioty, ewentualnie podłączycie przyczepę. W takim przypadku konieczne jest obniżenie snopa światła.

Pokrętło służy do regulacji zasięgu świateł. "0" – w aucie siedzi kierowca i pasażer. "1" – czterech lub pięciu pasażerów na pokładzie. "2" – komplet pasażerów i bagaże. "3" – w aucie przebywa tylko kierowca, ale bagażnik jest kompletnie załadowany.