W Polsce pojawią się znaki D-23c i D23b. Kierowcy będą ich wypatrywać z utęsknieniem

Nowe znaki w Polsce

Nowe znaki mają informować o stacjach paliw z punktem ładowania pojazdów elektrycznych lub samodzielnych punktach ładowania pojazdów elektrycznych. Na razie wielu kierowców może je traktować jak ciekawostkę, ale popularność samochodów z silnikami elektrycznymi (stuprocentowych elektryków i pluginów) stale rośnie. I to ekspresowo. Z każdym miesiącem nowe znaki będą coraz ważniejsze. Propozycja rządu zakłada m.in. wprowadzenie znaku oznaczającego punkt ładowania pojazdów elektrycznych (D-23c) oraz stację paliwową z punktem ładowania pojazdów elektrycznych (D-23b).

REKLAMA

Jak mają wyglądać nowe znaki? D-23c oraz D-23b?

Znaki D-23c i D-23b fot. PSPA

Znaki D-23c i D-23b fot. PSPA

Projektowane przepisy przewidują również możliwość stosowania informacji o stacji lub punkcie ładowania na zbiorczych tablicach informujących o obiektach znajdujących się przy drodze (D-34b). Informacja wskaże kierunek i odległość do ładowarki znajdującej się na danej drodze lub innej drodze w bliższej lokalizacji. Możliwe będzie oznakowanie dojazdu do stacji zlokalizowanych w pobliżu zjazdu z autostrady lub drogi ekspresowej. Pozwoli to kierowcom planować trasę i zdecydować, kiedy zjechać na ładowanie. Przy drogach szybkiego ruchu widzimy teraz podobne znaki - pokazują, za ile kilometrów dojedziemy do najbliższej stacji benzynowej.

- System identyfikacji elektromobilności w Polsce opracowaliśmy z uwagi na brak kompleksowych rozwiązań prawnych w tym zakresie. Kiedy projektowane przepisy wejdą w życie, kierowcy poruszający się po Polsce zobaczą informacje o najbliższej stacji ładowania już nie tylko na ekranie nawigacji lub w aplikacji mobilnej, lecz także na znaku pionowym przy drodze, na zbiorczych tablicach informacyjnych, na oznaczeniach parkingów czy Miejscach Obsługi Podróżnych. To istotny krok w zakresie upowszechniania elektromobilności w Polsce - komentował Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA. To właśnie Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) zaproponowało nowe znaki.

Zobacz wideo Nowy znak na polskich drogach. Co oznacza duża czarna dłoń?

Nie tylko znaki D-23c, D-23b i D-34b

Pojawienie się nowych znaków to niejedyna nowość szykowana przez rząd. Zmianie ma ulec napis na tabliczce oznaczającej pojazd elektryczny. Oznaczenie literowe "EE" zostanie zastąpione oznaczeniem "EV". Pod znakami D-18 "parking", D-18a "parking – miejsce zastrzeżone" lub D-18b "parking zadaszony" będzie mogła zostać umieszczona tabliczka z napisem "EV", która określa miejsce przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych, oraz tabliczka z napisem "EV ładowanie", która określa miejsce przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych wyłącznie na czas ładowania.

Napis "EV" będzie się też pojawiał wewnątrz znaku P-18 "stanowisko postojowe" lub P-20 "stanowisko postojowe zastrzeżone - koperta". Takie miejsca postojowe dla pojazdów elektrycznych będą mogły mieć nawierzchnię barwy zielonej, żeby jeszcze bardziej je wyróżnić na drodze.

Widziałeś już nowy znak na polskich drogach? Jeśli tak, to bardzo niedobrze