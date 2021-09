Logo na felgach Porsche to nie tylko logo. Ma inną ważną funkcję, która przyda się... na stacji benzynowej

Położenie dekielka z logo na felgach samochodów Porsche nie jest przypadkowe. Marka ma w logo herb Wirtembergii, który na przestrzeni lat stał się symbolem Porsche. O ile na masce czy kierownicy pełni rolę czysto dekoracyjną, położenie herbu na obręczach kół ma "wyższy cel". Dolna część logo wskazuje bowiem na wentyl w feldze. Może się to przydać przede wszystkim podczas wizyty na stacji benzynowej i korzystania z kompresora.

Co ciekawe, Porsche wcale nie komunikuje swojego felgowego lifehack'u. O tym dlaczego logo na felgach Porsche jest umieszone w taki anie inny sposób, przekonał się dziennikarz serwisu Jalopnik. Podczas zeszłorocznych jazd testowych nowym wówczas Taycanem, chciał przekręcić logo na feldze, by zrobić zdjęcie z prostym znaczkiem (każdy fotograf motoryzacyjny wie o co chodzi...). Po chwili pojawił się obok niego przedstawiciel Porsche, który nie tylko przekręcił znaczek do wyjściowej pozycji, ale także wyjaśnił samemu zainteresowanemu czemu ma być tak, a nie inaczej.

Przekopaliśmy kilka naszych archiwalnych testów i mamy ciekawy wniosek. Nie tylko "czubek" herbu wskazuje na wentyl. Również Cayman GT4, którego dekielki zdobił emblemat wersji, hołduje tej zasadzie. Znak GT4 jest idealnie pod kątem prostym do wentylu.

Potem jednak zaczęliśmy kopać na mediowym portalu Porsche i znaleźliśmy kilka wyjątków. Wychodzi więc na to, że choć w niektórych modelach faktycznie logo wskazuje na wentyl, nie dotyczy to stu procent samochodowej populacji ze Stuttgart-Zuffenhausen.

Porsche 718 Cayman GT4 Zuzanna Krzyczkowska

