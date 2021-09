Ty też masz kody E20 i 43R na szybach swojego auta? Już tłumaczymy, co to znaczy

Kody na szybach - co oznaczają

W dolnej części szyb znajduje się szereg liter i cyfr, które mogą powiedzieć bardzo wiele na temat naszego samochodu. Warto zwracać na nie uwagę szczególnie przy zakupie auta używanego. Jeśli zawczasu tego nie zrobiliśmy, a chcemy poznać nieco więcej szczegółów na temat naszego samochodu, warto porównać zapisy ze wszystkich szyb w naszym aucie. Co możemy z nich wyczytać?

E1, E2, E8, E20

Pod tym oznaczeniem ukryto kraj, w którym szyba uzyskała homologację. Widoczne na powyższym zdjęciu E8 oznacza Czechy. Polska w tym kodzie otrzymała oznaczenie E20.

43R

Pisane większym fontem 43R i występujące po myślniku cyfry to numer regulaminu homologacji Europejskiej Komisji Gospodarczej.

Saint-Gobain Sekurit pod logo producenta



Jeśli producent samochodu jest zarazem także producentem szyby, wtedy umieszczane jest wyłącznie logo marki pojazdu. Jeśli natomiast dany producent nie wykonuje samodzielnie oszklenia, tylko korzysta z usług firmy zewnętrznej, wtedy także pojawia się jej logo lub nazwa. Znak towarowy producenta widnieje na szybie zawsze, jeśli jest ona oryginalna, czyli była zamontowana na linii produkcyjnej w fabryce marki lub wymieniono ją w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów.

Samochody jeżdżące po polskich drogach posiadają dodatkowo oznaczenia określające typ szyby, czyli w jakiej technologii została ona wykonana. Za tę informację jest odpowiedzialny skrót „AS" z cyfrą 1, 2 lub 3 pochodzący od nazwy American Standard. Kolejne cyfry pojawiające się po literach „AS" oznaczają szybę laminowaną (1), czyli kilkuwarstwową z folią wewnątrz, hartowaną (2), która po rozbiciu rozpada się na drobne kawałki, lub przyciemnianą w jednej z tych technologii (3). Po tym skrócie pojawia się jeszcze litera „M" z następującą po niej liczbą – ten typ oznaczenia dotyczy typu budowy szkła, czyli jaką ma grubość czy kolor.

Jak odczytać datę produkcji szyby

Jednym z bardziej istotnych oznaczeń na szybie samochodu - zwłaszcza z punktu widzenia osoby kupującej używane auto - jest data jej produkcji. Jeśli data ta różni się od daty produkcji samochodu lub od daty pozostałych szyb w samochodzie, to znaczy, że została wymieniana. Warto wtedy dopytać sprzedającego, jaki był powód tej wymiany i czy samochód nie uległ wypadkowi.

Data produkcji szyby jest podana zazwyczaj na samym dole, a składa się z cyfr i kropek, które mogą stać przed lub za cyframi. I tak, rok produkcji odczytujemy za pomocą jednej lub dwóch cyfr, które oznaczają dwie ostatnie cyfry w dacie, np. rok 2010 to 10 lub 0, 2015 - 15 lub 5, 1997 - 97 lub 7. Kropki odpowiadają za miesiąc produkcji. Miesiące od stycznia do czerwca są zapisywane przed datą, natomiast od lipca do grudnia za datą. Liczba kropek zdradza kolejny miesiąc, np. dwie kropki przed rokiem to luty, a cztery kropki za rokiem to październik.

Kody na szybie Fot. Toyota