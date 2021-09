Budżetowa Dacia rozstawia wielkie marki po kątach. Sandero znowu królem w Europie

Dawniej liderem sprzedaży nowych aut osobowych w Europie był Volkswagen Golf. Coś się jednak zmieniło i w lipcu na prowadzenie wyskoczył nieoczekiwany model i marka – Dacia Sandero. W sierpniu powtórzyła swój wyczyn.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy czterodrzwiowe coupé to dobry pomysł? Recenzja nowego renault

Jak podaje JATO Dynamics Dacia Sandero w sierpniu tego roku została dostarczona w ilości 14.961 sztuk do nowych klientów. Tym samym odnotowała 8 proc. wzrost w stosunku do sierpnia z ubiegłego roku. Dotychczasowy lider, czyli Golf zanotował natomiast gigantyczny spadek, bo aż 38 proc. w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. W ósmym miesiącu tego roku sprzedano zaledwie 13.664 sztuk.

Ofensywa rumuńskiej marki jest jeszcze większa. Czwartym najchętniej kupowanym autem był Duster – 11.327 egz. Jednak wśród SUV-ów jest najpopularniejszym modelem. Co prawda tuż za nim uplasował się Volkswagen T-Roc z wynikiem 11.179 egz.

Nowa Dacia Jogger ma być hitem na miarę Dustera. Będzie? Szanse są

Pytanie zatem, czy rumuńska marka należąca do grupy Renault powtórzy w najbliższych miesiącach swoje wyniki? Czy tworzy nam się nowy lider, który zadomowi się na najwyższym miejscu podium na dłużej? Możliwe, że tak. Budżetowe auta mogą być lekarstwem na czasy, gdzie samochody drożeją. Dlatego należy obserwować, co się będzie dziać.