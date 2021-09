Kierowco, sprawdź pióra w swoim samochodzie. Za kilka dni sobie podziękujesz

Jednym z ważniejszych wytrychów do bezpieczeństwa jazdy jest dobra widoczność. Tą gwarantuje producent samochodu – odpowiednio projektując szyby i słupki. Za nią odpowiada jednak również kierowca – dbając o czystość szyby, ale też stan wycieraczek. A jesień jest jedną z tych pór, w czasie której stan piór nabiera szczególnego znaczenia. Bo to one będą w stanie zbierać wodę w czasie opadów deszczu czy drobiny błota wydobywające się spod kół pojazdów poprzedzających. Dlatego wrzesień to świetny moment na kontrolę wycieraczek.

Jak rozpoznać czy pióra wycieraczek są zużyte?

Kontrola piór nie wymaga nadmiernego wysiłku. Wystarczy, że prowadzący wyjdzie z domu i podejdzie do swojego auta. Jest co najmniej kilka sygnałów mówiących o tym, że pióra wycieraczek wymagają wymiany. Przykłady to:

na powierzchni gumowej pióra widać wystrzępienia lub pęknięcia,

guma pióra wycieraczki jest nadmiernie sztywna lub odkształciła się,

na szybie po pracy wycieraczek pozostają wyraźnie widoczne nieczystości w polu widzenia,

guma pióra wycieraczki nie jest zanieczyszczona - należy to sprawdzić!

Objawy uszkodzenia piór wycieraczek pojawiające się w czasie jazdy:

pióra pozostawiają na szybie smugi,

pióra pozostawiają na szybie kilka niewytartych placków,

podczas pracy piór na szybie pojawia się hałas, ewentualnie wycieraczka podskakuje,

nacisk na pióro jest zbyt duży lub zbyt mały.

Czasami pióra zużywają się – po prostu. Czasami to wina kierowcy

Pióra wycieraczek uszkadzają się z dwóch powodów. Pierwszym jest naturalne zużycie – guma pod wpływem słońca, ale też warunków pracy traci swoją elastyczność i przestaje dobrze przylegać do szyby. Drugim są błędy popełnione przez kierowcę – szczególnie włączanie wycieraczek w sytuacji, w której szyba jest sucha lub pokryta lodem. To potęguje siłę tarcia i przyspiesza tempo zużywania się piór. Całe szczęście tej sytuacji jest takie, że nowe wycieraczki kosztują już od 10 zł za sztukę (30 do 40 zł za sztukę jeżeli kierowca zdecyduje się na modne ostatnio "banany", a nie wycieraczki z metalowym stelażem). Co więcej, ich wymianę można wykonać samodzielnie.

Zużyte pióra wycieraczek to... mandat do 500 zł!

Na koniec drobna ciekawostka. Stan wycieraczek i poziom płynu do spryskiwaczy wydają się być drobnostką. Kierowcy bagatelizują obydwa czynniki. A to poważny błąd. Bo i w jednym, i drugim przypadku prowadzącemu grozi nie tylko mandat, ale i np. problemy w czasie przeglądu. Podczas kontroli drogowej w złych warunkach pogodowych policjant może poprosić kierowcę o uruchomienie wycieraczek lub spryskiwacza. Gdy wycieraczki nie działają lub są wyposażone w zużyte pióra, ewentualnie brakuje płynu do spryskiwaczy, właściciel auta otrzyma mandat karny. Ten będzie wynosił do 500 zł.

Niesprawne wycieraczki – tylko raczej takie, które nie działają, a nie mają zużyte pióra – sprawiają, że diagnosta nie może przedłużyć badania technicznego pojazdu.