Nowe fotoradary przy polskich drogach już "cykają". Gdzie trzeba zwolnić? [MAPA]

Trwa rozbudowa systemu Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD). Jednym z etapów rozbudowy sieci fotoradarów jest montaż 26 nowych urządzeń. Wykonawca zamontował już 12 z nich. Nowe fotoradary zainstalowano w miejscowościach:

Krapkowice (woj. opolskie),

Sianów (woj. zachodniopomorskie),

Naściszowa (woj. małopolskie),

Tychy (woj. śląskie),

Cisiec (woj. śląskie),

Boguchwała (woj. podkarpackie),

Kraków (woj. małopolskie),

Głuszyca Górna (woj. dolnośląskie),

Widełka (woj. podkarpackie),

Liszki (woj. małopolskie),

Brześce (woj. mazowieckie),

Grójec (woj. mazowieckie).

Mapa nowych fotoradarów w Polsce GITD

Dwa urządzenia (w Sianowie i w Widełce) zostały już włączone. Fotoradar w Widełce, w ciągu pierwszej doby zarejestrował 28 przekroczeń prędkości.

Instalowane fotoradary to nowoczesne urządzenia, które rejestrują wysokiej jakości materiał dowodowy i są mało awaryjne. Ich zaletą jest też możliwość kontroli jednocześnie kilku pasów ruchu. Koszt montażu jednego urządzenia wynosi ok. 250 tys. zł.

Wykonawca pracuje nad montażem kolejnych urządzeń. Zgodnie z zawartą umową ma czas do lutego przyszłego roku na montaż 26 urządzeń.

Zdjęcie z fotoradaru GITD

Wolniej nie zawsze znaczy bezpieczniej

Prawdopodobnie każdy kierowca zaobserwował kiedyś ciekawe zjawisko. Niektórzy kierujący zwalniają przed fotoradarem do prędkości znacznie mniejszej, niż pozwala na to ograniczenie na danym odcinku. Potwierdzają to też statystyki - ponad 80 proc. kierowców, w miejscu pomiaru prędkości, jedzie wolniej niż pozwalają na to przepisy. Średnia prędkość przejeżdżających przez kontrolowany odcinek samochodów to 42 km/h. A ograniczenie wynosi 50 km/h.

Reakcje kierowców w pobliżu fotoradaru fot. Yanosik

Więcej o "efekcie kangura", czyli zjawisku w którym kierowca na widok fotoradaru gwałtownie zwalnia, a tuż po jego minięciu zaczyna dynamicznie przyspieszać, pisaliśmy w poniższym artykule:

