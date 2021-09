Straż miejska we Wrocławiu będzie jeździć na hulajnogach elektrycznych

Zobacz wideo Hulajnogi elektryczne. Co wolno? Czego nie wolno? [Źródło: KWP Olsztyn]

Straż miejska we Wrocławiu otwiera jeden z pierwszych w Polsce hulajnogowych partoli. Strażnicy zostali wyposażenie w dwa pierwsze egzemplarze elektrycznych jednośladów, które mają służyć podczas patroli.

Hulajnogi elektryczne w służbie straży miejskiej

Hulajnogi elektryczne zostały przekazane wrocławskiej straży miejskiej przez firmę Auto Group Polska z 30-lecia powołania Straży Miejskiej Wrocławia. Zdaniem straży to "super nowoczesny sprzęt", który pozwoli sprawniej patrolować miasto. Obie hulajnogi to modele firmy Audi wyposażone m.in. w 10-calowe pneumatyczne opony, dwa hamulce (elektryczny i mechaniczny) oraz pojemną baterię pozwalającą na przejechanie ok. 65 km.

Straż miejsca planuje wykorzystywać hulajnogi do pilnowania porządku w miejscach, w których korzystanie z samochodu byłoby kłopotliwe lub niemożliwe - m.in. na osiedlach, bulwarach i ścieżkach rowerowych. Obecność takich partoli ma też działać prewencyjnie na innych użytkowników elektrycznych jednośladów.

Poza dwiema hulajnogami na prąd, strażnicy miejscy z Wrocławia otrzymali też dwa nowe rowery marki Skoda. Dołączą one do pozostałych sześciu rowerów, które strażnicy już wykorzystują. Zadania realizowane przy użyciu tych jednośladów będą podobne, jak w przypadku hulajnóg.

Jak podkreśla miasto, oba środki transportu są ekologiczne, co jest niezwykle istotne. Nie wiadomo jednak, czy strażnicy będą wykorzystywać jednoślady przez całą zimę.

Co ciekawe, hulajnogi elektryczne we flocie straży miejskiej pojawiały się już wcześniej. W lipcu otrzymali je strażnicy ze Starogardu Gdańskiego. Tam wykorzystywane są jako szybszy środek transportu, w sytuacji, gdy zmotoryzowane partole stoją w korkach.