Alfa Romeo z Polski. Pieszczotliwie nazwana KID-em

Alfa Romeo obecnie w swojej ofercie posiada jedynie dwa modele – Stelvio i Giulia. Ma to się jednak już niedługo zmienić, gdyż w przyszłym roku wchodzi Tonale, a za dwa lata najmniejszy, ale tajemniczy projekt nazwany w wewnętrznych dokumentach jako KID.

REKLAMA

Zobacz wideo Alfa Romeo Giulia GTA oficjalnie

Zacznijmy jednak od Tonale. Platformę otrzyma od Jeepa Compassa i wersja produkcyjna ma zachować proporcje i ogólny wygląd modelu koncepcyjnego. Tonale będzie miękką hybrydą z 48-woltową instalacją. Głównym elementem ma być jednak 1,5 litrowy silnik benzynowy. Jesienią przyszłego roku ma jednak dołączyć wersje Plug-In, a później w ofercie znaleźć ma się jeszcze silnik diesla.

Jednak to, co bardziej zainteresuje z naszego kraju to tajemniczy projekt nazwany KID, który będzie budowany w Tychach. Gdzieniegdzie pojawiają się przesłanki, że model ten oficjalnie będzie nazywał się Brennero, ale na razie są to jedynie plotki. Jego produkcja ma ruszyć w połowie przyszłego roku, a zadebiutować w salonie ma w 2023 roku.

Opinie Moto.pl: Alfa Romeo Gulia GTAm w Polsce. Performance dla wybranych

Jego bliźniacze modele powstaną również dla Jeepa i Fiata, ale oczywiście ze zmienionym wyglądem. Zbudowany zostanie na nowej platformie, która pozwoli wykorzystać pełen potencjał obecnie dostępnych napędów, w tym w pełni elektryczny. W kuluarach mówi się, że ze względu na połączenie się z grupą PSA, to mała Alfa będzie mogła korzystać z platformy CMP wykorzystywanej w Oplu Mokka czy Peugeocie 2008.

Czas jednak pokaże co zaserwuje nam Alfa Romeo związanego z produkcją z polskiej fabryki.