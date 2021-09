Biegi sparaliżują Warszawę. Wisłostrada zamknięta już w sobotę. Mapa dla kierowców

Uwaga, kierowcy. Trzy biegi jednego dnia

Późny sobotni wieczór i praktycznie cała niedziela będą wyjątkowo trudne dla warszawskich kierowców. Jeśli nie musicie tego dnia jechać nigdzie samochodem, to lepiej zostawcie kluczyki w domu. W niedzielę w Warszawie zostaną zorganizowane aż trzy biegi. W przeciwieństwie do podobnych imprez sprzed lat tym razem biegacze zostali podzieleni godzinowo, a kolejne biegi oddziela po kilka godzin. Maraton startuje w niedzielę 26 września o godzinie 08:00, a półmaraton o 12:00. Z kolei uczestnicy „Biegu na Piątkę" wystartują o godz. 17.00 także z ul. Konwiktorskiej. Meta wszystkich dystansów będzie zlokalizowana na Wisłostradzie, na wysokości Multimedialnego Parku Fontann. Poniżej wklejamy udostępnioną przez organizatorów mapę. Poniżej znajdziecie także oficjalny komunikat, który pojawił się na stronie Warszawy. Miasto przygotowało wykaz konkretnych ulic z godzinami, w których będą nieprzejezdne.

REKLAMA

Utrudnienia w Warszawie - mapa i konkretne godziny

Mapa 43. Maratonu Warszawskiego fot. materiały prasowe

Warszawa. Zmiany w organizacji ruchu

W związku z organizacją mety i stary biegu, ulice będą zamykane już dzień przed biegiem. Od soboty, 25 września, od godz. 20.00 do niedzieli, 26 września, do godz. 22.00 zamknięta będzie jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa - na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Grodzkiej. W tym czasie ruch w kierunku południowym powinien odbywać się ulicami położonymi na zachód od rejonu Starego i Nowego Miasta. Jezdnia w kierunku Gdańska (północnym) będzie przejezdna przez cały czas. Dojazd do PKOLu będzie możliwy przez cały czas wschodnią jezdnią Wybrzeża Gdańskiego (w kierunku Gdańska), zaś w niedzielę innymi drogami po godzinie 17.30.

Wybrzeże Gdyńskie (jezdnia w kierunku Wilanowa) – będzie zamknięta w sobotę od godz. 20.00 do 22.:00 w niedzielę. Wyjątkiem będzie odcinek od ul. Gwiaździstej do Trasy Armii Krajowej – zostanie on zamknięty wyłącznie w niedzielę od godz. 8.30-16.30. Jezdnia w kierunku Gdańska będzie przejezdna przez cały czas. Także od soboty od godz. 20.00 zostaną zamknięte ul. Konwiktorska i ul. Sanguszki. Ruch na ul. Konwiktorską powróci w niedzielę o godz. 19.00, a na ul. Sanguszki w niedzielę o godz. 22.00. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę na ul. Konwiktorskiej będzie obowiązywał zakaz parkowania i postoju wzdłuż ulicy oraz w zatokach.

Zobacz wideo Kierowca skody ucieczkę przed policją zakończył w rowie

Warszawa - utrudnienia. Śródmieście i Żoliborz

Maratończycy wystartują w niedzielę, 26 września, o godz. 8.00 z ul. Konwiktorskiej. Ich trasa będzie prowadziła ulicami: Muranowską (jezdnia w kierunku ul. Stawki, zamknięta w godz. 7.30 – 17.45, brak przejazdu w ul. Międzyparkową), Andersa (zamknięta 7.30 – 18.05), Mickiewicza (zamknięta na odcinku Słomińskiego – pl. Wilsona w godz. 7.30 – 18.05; przejezdny będzie jedynie odcinek pomiędzy pl. Wilsona a ul. Zajączka w kierunku południowym) na pl. Wilsona (w godz. 7.30 – 18.05 nastąpi zawężenie jezdni do jednego pasa ruchu, bez możliwości skrętu w ul. Krasińskiego). Z pl. Wilsona biegacze udadzą się ul. Krasińskiego (zamknięta w godz. 7.30 – 18.15) na Wisłostradę (jezdnia w kierunku Wilanowa) i dalej ulicami: Krajewskiego, Zakroczymska, Szymanowska, Słomińskiego (zamknięte w godz. 7.40 – 16.05)

Jezdnia południowa ul. Krasińskiego zostanie zamknięta w godz. 7.30 – 18.15. Jezdnia północna będzie przejezdna przez cały czas do pl. Wilsona (bez możliwości wjazdu na plac w godz. 8.30-15.10). Dojazd i wyjazd z osiedli wzdłuż ul. Gwiaździstej będzie możliwy od Wybrzeża Gdyńskiego (jezdnią północą w kierunku Gdańska), następnie zjazdem przy PKOL w ul. Krasińskiego i dalej ul. Gwiaździstą.

Warszawa - utrudnienia. Praga

Trasę na Pragę maratończycy pokonają mostem Gdańskim (jednia w kierunku Pragi zamknięta w godz. 7.45-16.15; w kierunku do Śródmieścia most przejezdny przez cały czas), a następnie pobiegną ul. Starzyńskiego (biegacze pobiegną wiaduktem nad rondem Starzyńskiego, jezdnia w kierunku Targówka będzie zamknięta w godz. 7.45-10.30; w kierunku mostu Gdańskiego będzie przejezdna przez cały czas). Później zawodnicy będą poruszać się ulicami: Namysłowska (zamknięta w godz. 7.30-11.00), Ratuszowa (zamknięta od godz. 7.45 – 11.00), Wybrzeże Helskie i Szczecińskie (zamknięte w godz. 7.55 – 16.40), Okrzei (będzie zamknięta w godz. 7.40-11.20; dojazd od ul. Wybrzeże Szczecińskie będzie możliwy dopiero od godz. 17:00), Jagiellońska (zamknięta w godz. 7.55-11.10), Zamoyskiego (zamknięta w godz. 8.00-11.10), Sokola (zamknięta w godz.7.45-11.35) i Zamoście. Następnie pobiegną ul. Wybrzeże Szczecińskie (zamknięte obydwie jezdnie w godz. 7.55 – 17.40), Wał Miedzeszyński i zawrócą pod mostem Poniatowskiego w kierunku mostu Świętokrzyskiego (jezdnia w kierunku Pragi będzie zamknięta w godz. 7.50 – 12.00, jezdnia w kierunku centrum w godz. 7.50 – 16.50).

W rejonie pl. Hallera komunikacja powinna odbywać się w oparciu o przejezdne przez cały czas rondo Starzyńskiego (za wyjątkiem zjazdu w kierunku Ronda Żaba). W godz. 7.45-16.15 wjazd do tego rejonu powinien odbywać się od strony ul. Modlińskiej (z uwagi na zamknięcie wjazdu na Pragę mostem Gdańskim). Wyjazd w kierunku Bródna w godz. 7.45-10.30 będzie możliwy przez ul. Modlińską i Trasę Toruńską.

Pętla w Śródmieściu

Z mostu Świętokrzyskiego biegacze udadzą się dalej ulicami: Tamka (na odcinku od ul. Wybrzeże Kościuszkowskie do ul. Kruczkowskiego – będzie zamknięta w godz. 8.10 – 11.45), Kruczkowskiego (zamknięta w godz. 7.55-12.10; utrzymany będzie ruch w kierunku północnym od ul. Ludnej do ul. Czerwonego Krzyża.), Rozbrat, Górnośląska i Hoene-Wrońskiego (będą zamknięte w godz. 8.10 -12.00.), al. Hopfera do Łazienek Królewskich. Stąd wybiegną na ul. Gagarina (w godz. 8.10-12.45 wyłączony będzie skręt w ul. Belwederską; pozostały ruch będzie utrzymany) i dalej będą kontynuowali swój bieg Traktem Królewskim, czyli ulicami: Belwederska (będzie zamknięta w godz. 8.10 – 12.45), Al. Ujazdowskie, Plac Trzech Krzyży i ul. Nowy Świat do Ronda de Gaulle’a (zamknięta będzie jezdnia w kierunku Krakowskiego Przedmieścia w godz. 8.10 – 13.00; na jezdni w kierunku Wilanowa ruch będzie utrzymany od Placu Trzech Krzyży do ul. Bagatela), Krakowskie Przedmieście (zamknięte w godz. 8.30-13.50). Następnie pobiegną ulicami: Miodowa (zamknięta w godz. 8.20-14.15), pl. Krasińskich (wyłączone z ruchu w godz. 8.30-14.00), Bonifraterska (zamknięta w godz. 7.30-16.00) i Muranowska.

Ciąg ulic: Tamka – Kruczkowskiego – Rozbrat – Górnośląska – Hoene-Wrońskiego – Hopfera – Gagarina – Belwederska – Al. Ujazdowskie będzie wyłączony z ruchu w godz. 7.50-12.20. Przejazd między wschodnią a zachodnią częścią Powiśla oraz przedostanie się na drugą stronę Wisły będą możliwe mostem Łazienkowskim. Ruch samochodowy na ul. Wioślarskiej i ul. Solec będzie odbywał się bez zmian. Przejezdne będą wjazdy i zjazdy na most Poniatowski i most Łazienkowski.

Warszawa - utrudnienia. Żoliborz i Bielany

Następnie maratończycy wrócą na ulice Andersa i Mickiewicza (ul. Mickiewicza na odcinku od pl. Wilsona do ul. Rudzkiej w kierunku północnym zostanie zamknięta w godz. 8.30 – 15.30. w kierunku południowym ruch będzie utrzymany przez cały czas). Tym razem z pl. Wilsona pobiegną prosto ul. Mickiewicza i dalej ulicami: Rudzka, Lektykarska, Podleśna (zamknięte w godz. 8.45 – 15.00.). Ulicą Gwiaździstą udadzą się na Wisłostradę. Następnie ulicami: Krajewskiego, Zakroczymska, Konwiktorska, Bonifraterska, Międzyparkowa, Słomińskiego (jezdnia w kierunku mostu) i mostem Gdańskim wrócą na Pragę (jednia w kierunku Pragi zamknięta w godz. 7.45-16.15).

Mieszkańcy bloków w obrębie ulic: Mickiewicza, Rudzka, Lektykarska, Podleśna, Gwiaździsta, Krasińskiego w niedzielę, 26 września, będą mogli wyjechać z osiedla przez cały czas trwania biegu ul. Podleśną oraz Gwiaździstą do Wisłostrady w kierunku północnym. Na ul. Podleśnej dodatkowo wydzielony zostanie jeden pas jezdni, aby umożliwić wyjazd z osiedla (wyłącznie wyjazd, wjazd na osiedle ul. Podleśną nie będzie możliwy). Dojazd do osiedla w godz. 7.45 -15.00 będzie możliwy wyłącznie od ul. Wybrzeże Gdyńskie (jezdnią północą w kierunku Gdańska), następnie zjazdem przy PKOL w ul. Krasińskiego i dalej ul. Gwiaździstą. Dojazd będzie możliwy tylko do skrzyżowania ul. Gwiaździstej z ul. Podleśną.

Finisz z Pragi do Fontann

Z mostu Gdańskiego maratończycy pobiegną ulicami Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie (jezdnie zamknięte w godz. 7.55 – 16.40) do mostu Świętokrzyskiego (jezdnia w kierunku centrum będzie zamknięta w godz. 7.50 – 16.50). Dalej ulicami Zajęcza, Dobra (zamknięta w godz. 9.10-17.10), Karowa (zamknięta w godz. 9.25-16.55) i Wisłostradą do mety na wysokości Multimedialnego Parku Fontann (przystanku autobusowego przy ul. Boleść).

Biegi Towarzyszące

Start 15. Półmaratonu Warszawskiego nastąpi o godzinie 12.00 z ul. Moliera (będzie zamknięta w godz. 8.00-16.00). Następnie biegacze pokonają trasę ulicami: Senatorska (jezdnia południowa zamknięta w godz. 10.00-15.00.) - Wierzbowa (zamknięta w godz. 11.30-13.45) – pl. Piłsudskiego (jezdnia wschodnia będzie zamknięta w godz. 8.00–13.45; jezdnia wschodnia w kierunku Placu Teatralnego do godz. 16.00).) - Królewska (zamknięta w godz. 11.30-13.45) - Krakowskie Przedmieście (tu trasa biegu połączy się z trasą maratonu) - Miodowa – pl. Krasińskich - Bonifraterska - Muranowska (jezdnia północna) - Andersa - Mickiewicza (od ul. Zajączka jezdnia wschodnia) - pl. Wilsona - Mickiewicza - Rudzka - Lektykarska - Podleśna (jezdnia północna) - Gwiaździsta - Wybrzeże Gdyńskie (jezdnia zachodnia) - Krajewskiego - Zakroczymska - Konwiktorska - Bonifraterska – Międzyparkowa - Słomińskiego (jezdnia południowa) - most Gdański (jezdnia północna) - Wybrzeże Helskie - Wybrzeże Szczecińskie - most Świętokrzyski (jezdnia zachodnia) - Zajęcza - Dobra - Karowa - Wybrzeże Kościuszkowskie (jezdnia zachodnia) - Wybrzeże Gdańskie (jezdnia zachodnia) - meta (na wysokości przystanku autobusowego przy ul. Boleść)

Uczestnicy Biegu na Piątkę wystartują o godz. 17.00 z ul. Konwiktorskiej i pobiegną ulicami: Muranowska (jezdnia w stronę ul. Stawki) - Andersa - Mickiewicza (od ul. Zajączka jezdnia wschodnia) – pl. Wilsona - Krasińskiego (jezdnia południowa)- Wybrzeże Gdyńskie (jezdnia zachodnia) – Wybrzeże Gdańskie (nitka zachodnia) do mety na wysokości ul. Sanguszki.

Organizatorzy wydarzenia zachęcają do korzystania z aplikacji Waze(otwiera się w nowej karcie), (https://www.waze.com/(otwiera się w nowej karcie)) w której uwzględnione będą aktualne zmiany w organizacji ruchu. Na stronie internetowej maratonu można także znaleźć nr do infolinii dla mieszkańców.

Trzeba włączać kierunkowskaz, gdy stoi się na pasie do skrętu? Przepisy są tu jasne

Komunikacja miejska - zmiany

Pierwsze zmiany w funkcjonowaniu WTP będą już w piątek, 24 września. Od ok. godziny 10.00 zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków Boleść 01 i Podzamcze 01. Następnie w sobotę, 25 września, ok. godz. 20.00, kiedy dla ruchu zostaną zamknięte ulice: Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie (jezdnia zach. od ul. Krasińskiego do ul. Grodzkiej) oraz Konwiktorska (od ul. Bonifraterskiej do ul. Zakroczymskiej). Objazdami pojadą autobusy linii 118, 178, 185 i 503.

W niedzielę, 26 września, od ok. godziny 7.30 zamykane będą trasy biegów. Trasy kursujących tu autobusów, wraz z kolejnymi etapami i przemieszczaniem się biegaczy, będą się zmieniały. Objazdami pojadą tramwaje: 6, 7, 9, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28 i autobusy: 100, 102, 106, 107, 108, 109, 111, 114, 116, 117, 118, 121, 122, 125, 127, 128, 135, 146, 147, 157, 158, 159, 162, 166, 169, 170, 171, 175, 178, 180, 181, 185, 195, 197, 202, 212, 222, 409, 500, 503, 504, 507, 509, 518, 517, i 521.

Uruchomiona zostanie linia zastępcza Z70, która zapewni komunikację w rejonie pl. Hallera. Autobusy będą kursować trasą: pl. Hallera – Jagiellońska – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – pl. Hallera.

Źródło: UM Warszawa