Sopel lodu na oponach. Niemcy wykazali, że wielu kierowców powinno go unikać

Nie od dziś wiadomo, że opony mają potężne znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy. Jak jednak wybrać właściwe? W wyborze pomóc może europejska etykieta, która wskazuje podstawowe parametry ogumienia, takie jak przyczepność na mokrym, efektywność paliwowa czy głośność pracy. W maju roku 2021 spektrum informacji wpisywanych na nią zostało jednak rozszerzone. Pojawiły się bowiem dwa oznaczenia zimowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Policyjny pościg za nietrzeźwym kierującym - funkcjonariusze strzelali w opony

płatek śniegu na tle trzech szczytów górskich – symbol 3PMSF (Three-Peak Mountain Snow Flake) wskazuje, że ogumienie posiada homologację zimową,

trójkąt z soplami lodu – symbol wskazuje, że ogumienie zaprojektowano z myślą o jeździe na śniegu i lodzie.

Nowe etykiety na oponach Michelin, Moto.pl

Sopel lodu na etykiecie UE, czyli tak właściwie co?

Symbol płatka śniegu na tle trzech szczytów górskich był znany kierowcom wcześniej. Pojawia się na ścianach bocznych opon zimowych i wielosezonowych. Nowością są sople lodu. I o ile dziś niezwykle ciężko przewidzieć na jakie właściwości drogowe tak naprawdę ten symbol będzie się przekładał w życiu prawdziwym, jedno jest pewne – do inżynierów ADAC zdecydowanie nie przemawia. A powód jest prosty. W ramach testu opon zimowych 2021 zbadali oni 17 modeli w rozmiarze 195/65 R15 oraz 18 modeli w rozmiarze 225/50 R17. Na 35 miejsc w zestawieniu nawet jedno nie znalazło się dla zimówki oznaczonej na etykiecie UE znakiem sopla lodu!

ADAC nie polubiło się z soplem lodu. I miało trzy powody

Powód pominięcia modeli, które powstały z myślą o radzeniu sobie na śniegu i lodzie jest jednak łatwy do wydedukowania. ADAC od zawsze stawia na te opony, które radzą sobie w możliwie najbardziej zróżnicowanych warunkach – bo możliwie najbardziej zróżnicowane warunki każdy kierowca napotyka na swojej drodze w czasie codziennej eksploatacji. To raz. Dwa polaryzacja w kierunku śniegu i lodu jest nie do końca przemyślana z jeszcze jednego powodu. Wystarczy sięgnąć pamięcią jakieś 7 – 8 miesięcy do tyłu i przypomnieć sobie jaka była poprzednia zima – oraz tak naprawdę jakie były również wcześniejsze zimy w perspektywie mniej więcej dekady.

Mandat za złe opony to nawet 500 zł. Policjant może ukarać nie tylko za niski bieżnik

W ciągu zimowego kwartału na przełomie roku 2020 i 2021 śnieg zalegał na drogach może przez 3 tygodnie. Przez resztę czasu choć temperatury mogły być niskie, asfalt okazywał się albo suchy, albo mokry czy wilgotny. Więc właściwości na takiej drodze w Europie są bardziej kluczowe. Trakcja na śniegu i lodzie może mieć znaczenie np. w Rosji czy na krańcach Norwegii. A to prowadzi nas do trzeciego powodu. O pominięciu opon z oznaczeniem sopla lodu na nowej etykiecie UE w teście ADAC decyduje również fakt, że modele takie niezwykle ciężko znaleźć w sklepach motoryzacyjnych w Europie Zachodniej czy Środkowej.

Wyniki testu opon zimowych ADAC 2021/2022 w rozmiarze 225/50 R17:

Test opon zimowych w rozmiarze 225/50 R17 zakładał uczestnictwo 18 modeli. Tylko trzy z nich mogą pochwalić się oceną dobrą. Pierwsze miejsce przypadło Dunlopowi Winter Sport 5 i Michelinowi Alpin 6 – z notą 2,3 punktu. Stawkę z wynikiem na poziomie 2,5 punktu zamyka Goodyear UltraGrip Performance +.

Wyniki testu opon zimowych ADAC 2021/2022 w rozmiarze 195/65 R15:

Do testu opon zimowych ADAC 2021 dla rozmiaru 195/65 R15 przystąpiło 17 modeli. Niestety tylko cztery z nich zdobyły ceny dobre. Z notą na poziomie 2,2 punktu zwycięzcą został Dunlop SP Winter Response 2 i Goodyear Ultra Grip 9+. Notę na poziomie 2,3 punktu uzyskał w próbach Michelin Alpin 6 i Vredestein Wintrac.