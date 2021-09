Blisko tragedii. Kobieta próbowała przebiec przez przejazd kolejowy [WIDEO]

Ostatnio w Ermelo w Holandii doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Kobieta próbowała przebiec przez przejazd kolejowy z opuszczonym szlabanem. Wszystko uwieczniła kamera z monitoringu.

Jak widać na nagraniu kobieta pomimo opuszczonych szlabanów usiłuje przedostać się na drugą stronę przejazdu. W pewnym jednak momencie z zaciekawieniem kieruje się w lewą stronę, gdzie najprawdopodobniej jest przejście bezpośrednio na peron.

Jak się okazuje bramka jednak była zamknięta i wtedy kobieta wpada w panikę. Decyduje się na szybki powrót na stronę, z której pierwotnie przebiegała. Najwyraźniej widzi już zbliżający się pociąg i zaledwie centymetry dzielą ją przed rozjechaniem przez skład kolejowy.

Ponoć to nie pierwszy raz, gdy na tej linii dochodzi do opóźnień ze względu na nieroztropnych pieszych. Pociągi zazwyczaj mają przykaz by w tamtym miejscu poruszały się z prędkością spacerową, co doprowadza do opóźnień. Służby także regularnie patrolują ten odcinek i nakładają grzywny.