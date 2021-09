Rozmawiamy o przyszłości motoryzacji i o tym, jak ważną rolę w tej transformacji pełnią hybrydy typu plug-in [WIDEO]

Świat się zmienia - samochodów elektrycznych jest coraz więcej, ale to nie jedyny sposób na ekologiczną i ekonomiczną jazdę. Rozwiązaniem idealnym na "teraz" jest hybryda typu plug-in. Przy odpowiedniej eksploatacji (czyli regularnym ładowaniu) taki samochód może nam służyć jak auto typowo elektryczne. Jednak w razie dalszej wyprawy wystarczy zatankować zwykłe paliwo i ruszać w drogę bez oglądania się na ładowarki.

Kuga Plug-In Hybrid

Ford Kuga Plug-In Hybrid został wyposażony w akumulator o pojemności 14,4 kWh. Na pełnym naładowaniu przejedziemy do 56 kilometrów tylko na energii elektrycznej. Napęd hybrydowej Kugi bazuje na 2,5-litrowym wolnossącym silniku benzynowym i jednostce elektrycznej o mocy 132 KM. Moc systemowa układu to 225 KM.

Napęd hybrydowej Kugi bazuje na 2,5-litrowym wolnossącym silniku benzynowym i jednostce elektrycznej o mocy 132 KM. Moc systemowa układu to 225 KM, ale zużycie paliwa według producenta to tylko 1,4 l/100 km przy naładowanej baterii. A jak wygląda sprawa ładowania? Jeśli podepniemy samochód do 230-woltowego gniazdka (o mocy 2,3 kW), pełną baterię uzyskamy po około 6 godzinach. Kuga ma jednak możliwość ładowania maksymalną mocą 7,4 kW. Zatem korzystając z publicznej stacji, pełną baterię uzyskamy po 3-3,5 godziny.