Kolejna obwodnica na zachodzie Polski oddana do ruchu. Kierowcy ominą Myślibórz

Kierowcy mogą już swobodnie korzystać z nowej obwodnicy Mysliborza. Trasa powstała w ciągu DK26 i ma długość 3,4 kilometra. Budowa obwodnicy pozwoliła wyprowadzić z centrum miasta ruch tranzytowy - ciężarówki nie muszą już jeździć "pod prąd" obok średniowiecznej bramy obronnej.

Budowa obwodnicy została zrealizowana dzięki współpracy GDDKiA i Miasta Myślibórz. Samorząd wsparł inwestycję wartą 47,7 mln złotych kwotą 8 mln zł i zrezygnował z odszkodowań pod grunty. Wykonawcą inwestycji była firma Maldrobud z Myśliborza.

Wiele lat czekania na obwodnicę

Inwestycja była gotowa do realizacji już od 2009 roku, jednak dopiero podpisany w październiku 2017 r. przez Ministra Infrastruktury Program Inwestycji zapewnił środki na realizację tej inwestycji z budżetu państwa. Umowa z wykonawcą inwestycji została podpisana w maju 2019 r., a prace zakończyły się zgodnie z terminem.

Problemy komunikacyjne w Myśliborzu

Do tej pory przez zabytkowe centrum Myśliborza przebiegała droga krajowa nr 26 prowadząca od drogi S3, do przejścia granicznego w Krajniku Dolnym. Wiązało się to z wieloma uciążliwościami zarówno dla mieszkańców, jak i dla kierowców, którzy wjeżdżając od zachodu do Myśliborza musieli przejechać pod średniowieczną bramą miejską. Ciężarówki nie mieściły się i musiały przejeżdżać "pod prąd" obok bramy. Obwodnica rozwiązała te problemy wyprowadzając z centrum Myśliborza ruch tranzytowy.

Trasa omija miasto od południa i została poprowadzona w większości po śladzie zlikwidowanej linii kolejowej. Jest to jednojezdniowa droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Na początku obwodnicy (patrząc od strony zachodniej) powstało rondo będące połączeniem dróg krajowych nr 23 i 26. W ramach inwestycji zbudowano również drogi dojazdowe, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe.

Dodatkowe prace na obwodnicy

Pod koniec września ruszą prace związane z przebudową włączenia ul. 1-go Maja (dawny przebieg DK26) do ronda łączącego DK23 i DK26. Do rozpoczęcia tych robót niezbędne było przełożenie ruchu na obwodnicę, ponieważ konieczne będzie zamknięcie dawnego przebiegu DK26 przy rondzie na czas przebudowy drogi i instalacji podziemnych. Prace potrwają do końca października.

