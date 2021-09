Toyota RAV4 w nowej wersji Adventure. Przyciąga uwagę nie tylko nazwą

Toyota RAV4 Adventure nad Wisłę przyjedzie na początku przyszłego roku. Polskie ceny na razie pozostają tajemnicą, ale możemy się spodziewać, że Adventure zajmie miejsce na szycie cennika, ponieważ będzie to jedna z topowych propozycji w całej gamie. Standardem jest tu układ hybrydowy czwartej generacji z inteligentnym napędem na cztery koła AWD-i, realizowanym przez dodatkowy silnik elektryczny przy tylnej osi. Sercem napędu jest silnik benzynowym 2,5 l o, jak słusznie chwali się producent, najwyższej na świecie wydajności cieplnej, który napędza przednią oś we współpracy z silnikiem elektrycznym i generatorem. Łączna moc napędu hybrydowego AWD-i wynosi 222 KM. Auto rozpędza się od 0 do 100 km w 8,1 s i może ciągnąć przyczepę z hamulcem o masie 1650 kg.

REKLAMA

Z bazowym wyposażeniem Active za Toyotę RAV4 z AWD-i trzeba zapłacić minimum 149 154 zł. Z kolei aktualnie najdroższa wersja Executive kosztuje 186 234 zł. Wersje Adventure będzie najbardziej terenowym wydaniem SUV-a, a cenami zbliży się pewnie do tej drugiej z przytoczonych kwot. Rozpoznamy ją po czarnym grillu, znaczku Toyoty umiejscowionym niżej, pośrodku grilla zamiast tuż pod linią maski, a także przednich światłach przeciwmgielnych w nowych czarnych oprawach oraz srebrne osłony podwozia z przodu i z tyłu. Terenowy charakter nadają także poszerzone nadkola i nowe 19-calowe felgi aluminiowe z szarym, matowym wykończeniem.

Zobacz wideo Nowy SUV Toyoty - to największy pojazd tej marki w europejskim portfolio

Do pierwszych zdjęć prasowych Toyota RAV4 pozuje w dwukolorowym nadwoziu w kolorze Urban Khaki połączonym z lakierem Dynamic Grey na dachu, przednich słupkach i tylnym spojlerze. Ta kompozycja to hołd dla klasycznej Toyoty Land Cruiser FJ40 z jasnym dachem. Z kolei we wnętrzu widzimy specjalną tapicerkę, łączącą gładką, czarną skórę syntetyczną, pikowaną na oparciach i siedzeniach, z kontrastowymi pomarańczowymi przeszyciami. Nie znamy jeszcze dokładnego wyposażenia, ale możemy się spodziewać, że Toyota już w standardzie wypakuje znakomicie wyglądającego SUV-a (pod względem stylistyki to zdecydowanie nasz faworyt w ofercie RAV4) pod sam sufit.

Opinie Moto.pl: Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Taka wtyczka to już coś

Na razie w informacji prasowej czytamy o nowych przeprojektowanych reflektorach LED w światłach przednich i przeciwmgielnych, nowym oświetleniu LED w kabinie, podświetlanych przyciskach do otwierania okien oraz portach USB-C do szybkiego ładowania. Szczegóły polskiej oferty poznamy bliżej rynkowego debiutu, a ten już niedaleko. Pierwszy kwartał 2022 r. zbliża się wielkimi krokami.

Toyota RAV4 Adventure fot. Toyota

Toyota RAV4 Adventure fot. Toyota

Toyota RAV4 Adventure fot. Toyota