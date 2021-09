Lubuska policja stawia na elektryczne radiowozy. Póki co tylko dwa, ale to dopiero początek

Do floty lubuskiej policji dołączyły dzisiaj dwa nowe radiowozy. I to nie byle jakie, bo w pełni elektryczne samochody Kia e-Niro. Zakup nowoczesnych, 204 konnych radiowozów został dofinansowany ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Nowe pojazdy zostały już przekazane funkcjonariuszom i są gotowe do wykorzystania w codziennej służbie.

Prawie pół miliona

W lipcu 2021 roku komenda wojewódzka policji w Gorzowie Wielkopolskim zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Jej celem był zakup dwóch elektrycznych radiowozów. Przeznaczono na to prawie 400 tysięcy złotych.

Policja, elektryczne radiowozy, Kia e-Niro Policja

Wyposażenie radiowozów

Radiowozy, które zasiliły flotę lubuskiej policji to Kie e-Niro o mocy 204 koni mechanicznych. Wyposażono je w automatyczną skrzynię biegów oraz baterie o pojemności 64 kWh, dzięki czemu mogą przejechać 455 kilometrów na jednym ładowaniu. Radiowozy posiadają systemy stabilizacji toru jazdy, wspomagające pokonywanie podjazdów, podpowiedzi ruchu kierownicy, autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania samochodów, pieszych i rowerzystów, a także asystenta jazdy w korku, aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości i funkcją "stop and go" oraz kamerę cofania i czujniki parkowania.

Nowe radiowozy są już wykorzystywane przez policjantów. W poniedziałek 20 września zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wielkopolskim, podinspektor Rafał Banach, przekazał jeden z nich policjantom z Zielonej Góry, a drugi funkcjonariuszom Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

