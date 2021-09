Posypią się mandaty i prawa jazdy. Policja z przytupem kończy ogólnoeuropejską akcję

WIZJA ZERO to świat bez wypadków ze skutkiem śmiertelnych. Ambitny cel, do którego dążą wszystkie kraje naszej części świata. Niektóre kraje, jak np. Szwecja, deklarują, że zbliżą się do celu już w okolicach 2030 r., dla reszty krajów bardziej realny wydaje się rok 2050. Do WIZJI ZERO europejskie państwa, w tym Polska, dążą małymi krokami i ciągłym poprawianiem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wpisuje się w to Roadpol Safety Days, czyli przedsięwzięcie policji ruchu drogowego państw będących członkami ROADPOL oraz innych podmiotów z obszaru BRD.

Żyj i pozwól żyć innym

- to jej hasło przewodnie, a akcja przewiduje działania i wydarzenia podnoszące świadomość zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg oraz promujące bezpieczne zachowania i przestrzeganie przepisów. Tak jak informowaliśmy w zeszłym tygodniu, Roadpol Safety Days rozpoczęło się 16 września i potrwa do środy, czyli do 22 września. Akcja wpisuje się w Europejski Tydzień Mobilności.

Wtorek 21 września dniem najbardziej intensywnych działań nad Wisłą

Polska policja najbardziej wzmożone zaplanowała na wtorek 21 września. To właśnie dzisiaj na drogi wyjedzie najwięcej radiowozów (także tych nieoznakowanych), funkcjonariusze bacznie będą przyglądać się sytuacji na przejściach dla pieszych, w ruch pójdą mierniki prędkości, a w powietrze wzbiją się drony, które nasza policja wykorzystuje wyjątkowo skutecznie. Od rana sypią się mandaty i to nie tylko za prędkość czy pierwszeństwa na zebrach. Akcja jest kompleksowa i dotyczy wszystkich uczestników ruchu drogowego. Właśnie dlatego kontrolowani będą także rowerzyści oraz użytkownicy hulajnóg (np. mandat za jazdę po chodniku), a na drogach ekspresowych mierzona będzie nie tylko prędkość, ale też bezpieczna odległość.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na wszystkie przewinienia popełniane na drogach i pozbycie się złych nawyków. Niestety mandaty i odbierane prawa jazdy to wciąż jedne z najskuteczniejszych metod wychowawczych.