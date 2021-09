Od poniedziałku utrudnienia na autostradzie A2. Wszystko przez remont węzła

Remonty ruchliwych tras wiążą się ze sporymi utrudnieniami w ruchu. Mimo, że drogowcy dokładają starań, by prace przeprowadzić możliwie szybko i w sposób nieuciążliwy dla kierowców, objazdów czasem nie da się uniknąć.

REKLAMA

W poniedziałek 20 września rozpoczął się kolejny etap modernizacji nawierzchni na węźle autostradowym Września (okolice 209 kilometra autostrady A2). Drogowcy wymienią warstwę ścieralną trasy m.in. na łącznicach zjazdowych w kierunku z Warszawy do Wrześni, jak i ze strony Świecka do Wrześni. Wiąże się to z koniecznością wytyczenia objazdów.

Zobacz wideo 19-latek w bmw szaleje na autostradzie. Dopadła go grupa SPEED, jechał ponad 88 km/h za szybko

Objazd z Warszawy

Dla osób podróżujących autostradą A2 od strony Warszawy i chcących zjechać do Wrześni, będzie poprowadzony objazd przez węzeł Słupca. Stamtąd kierowcy pojadą drogą wojewódzką DW466 do Słupcy. Następnie w samej miejscowości należy skręcić w lewo w DK92 w stronę Wrześni i dalej dojechać do węzła Września na autostradzie A2.

Autostrada A2, remont węzła Września, objazd z Warszawy Autostrada Wielkopolska

Objazd ze Świecka

Z kolei kierowcy jadący autostradą A2 od strony Świecka i chcący zjechać do Wrześni, skorzystają z drugiego objazdu poprowadzonego przez węzeł Poznań Wschód. Dalej pojadą drogą ekspresową S5 do węzła Kostrzyn, gdzie skręcą w prawo w DK92 w stronę Wrześni i dalej dojadą do węzła Września na A2.

Na autostradzie A1 staną dodatkowe bramki. Co to oznacza dla kierowców?

Autostrada A2, remont węzła Września, objazd ze Świecka Autostrada Wielkopolska

Prace remontowe na węźle Września potrwają nieco ponad tydzień. Planowo trasa zostanie otwarta 28 września, czyli w przyszły wtorek. Rzeczniczka prasowa Autostrady Wielkopolskiej, Anna Ciamciak poinformowała jednak, że ze względu na warunki atmosferyczne termin realizacji remontu może się wydłużyć. Niestety, wchodzimy w taki czas w roku, w którym pogorszenie pogody i opady deszczu potrafią krzyżować plany nie tylko drogowcom.

150 km/h na autostradzie - Rosjanie planują przyspieszyć

Autostrada A2. Zdjęcie ilustracyjne Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta