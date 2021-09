Mandat za brudną szybę. Masz obowiązek widzieć

Co jest najważniejsze w samochodzie? Ile kierowców, tyle będzie odpowiedzi. Część powie, że możliwości transportowe, część że moc, cześć że pokładowy system audio, a część że wygodny fotel. Niewiele osób z pewnością wskaże, że w pojeździe niezwykle kluczowa jest... czysta przednia szyba. I nie piszemy o tym bez powodu. Bo po pierwsze za brudną szybę można dostać dotkliwy mandat. Po drugie coraz większymi krokami do Polski wkracza jesień – a to sezon, w którym o czystą szybę trzeba dbać w sposób szczególny.

Czysta przednia szyba to widoczność. A widoczność to bezpieczeństwo

Czysta przednia szyba jest tak ważna z uwagi na bezpieczeństwo jazdy. To ona gwarantuje kierowcy widoczność do przodu – za jej sprawą może obserwować poczynania innych użytkowników drogi oraz pieszych, a tym samym sam w sposób bezpieczny może planować kolejne manewry. Jak utrzymać przednią szybę w czystości? Klucze do sukcesu są cztery.

Przednią szybę należy dokładnie umyć od czas do czasu. To pozwoli na zebranie wszystkich zanieczyszczeń. Szybę można przemywać wodą z płynem na stacji benzynowej podczas tankowania – to szczególnie ważne, gdy na szybie rozbije się duża ilość owadów. W sezonach z gorszą pogodą potężne znaczenie ma stan wycieraczek – tylko pióra w dobrym stanie będą w pełni zbierać wodę w czasie deszczu. Warto zadbać o dolewki płynu do spryskiwaczy – pozwala na "przetarcie" szyby, gdy zostanie zabrudzona np. błotem lub pyłem.

Mandat za przednią szybę. Karane są zabrudzenia i...

Przednia szyba ma potężne znaczenie dla widoczności i bezpieczeństwa. Nie ma się zatem co dziwić, że kierowca może zostać ukarany za jej zabrudzenia. Mandat za brudną szybę może sięgnąć 500 zł. A to nie koniec konsekwencji, bo sprawa równie dobrze może trafić do sądu. Tam grzywna wyniesie nawet 5000 zł – i kwota bliżej górnej granicy jest możliwa przede wszystkim wtedy, gdy np. zabrudzenia na szybie ograniczyły widoczność i mogły przyczynić się do kolizji drogowej.

Warto pamiętać o tym, że 500-złotowy mandat za przednią szybę funkcjonariusze wypiszą nie tylko wtedy, gdy jest ona brudna. Kara jest możliwa też w sytuacji, w której kierowca zasłania ją częściowo np. firankami, pluszakami lub proporczykami.