Maszyna tworząca tunel z Świnoujścia dotarła na wyspę Wolin. Koniec inwestycji za rok

Komora odbiorcza jest zalana wodą, co ma?na celu?wyrównanie?ciśnienia podczas wejścia tarczy do komory. Teraz przez dwa miesiące maszyna będzie demontowana. W tym samym czasie tworzone są materiały do wyposażeniu tunelu, m.in. płyt podstropowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Dzień poza miastem. Sprawdzamy, jak plug-in radzi sobie poza utwardzonymi drogami

W dalszej kolejności przygotowywane będą instalacje, monitoring, wentylacja, systemy przeciwpożarowe i inne.

Tworzony tunel jest kluczowy dla Świnoujścia, które leży na dwóch wyspach – Uznam i Wolin. Rozdziela je cieśnina Świna, którą dotychczas można pokonywać jedynie za pomocą promów. Tworzony odcinek ma mieć długość 3,2 km. W tunelu znajdzie się droga dwupasmowa w obu kierunkach. W ramach inwestycji powstanie również infrastruktura, która połączy budowany odcinek z resztą systemu komunikacji.

A2 w końcu dosięgnie granicy. Umowa podpisana

Jesienią przyszłego roku planowane jest zakończenie inwestycji.