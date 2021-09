20 punktów karnych w kilka sekund. Wszystko uwieczniła kamera innego kierowcy [WIDEO]

Kilka dni temu do lubartowskiej policji wpłynęło zawiadomienia dotyczące kierowcy, który z premedytacją łamał przepisy. Pokaz lekkomyślności nagrała kamera samochodowa jednego z uczestników ruchu, który był świadkiem całego zdarzenia. Dzięki temu udało się szybko odnaleźć i ukarać osobę, która popełniła te wykroczenia.

Zobacz wideo Kamera samochodowa nagrała przejazd 30-latki. 20 punktów karnych zdobyła w kilka sekund.

Jak łatwo zauważyć na powyższym wideo, była ich cała seria. Kierowca najpierw wyprzedzał na podwójnej linii ciągłej, ledwie zmieściwszy się przed wysepką na drodze. Później zrobił to samo na przejściu dla pieszych i nie zastosował się do znaków poziomych określających, który pas służy do jazdy na wprost, a który do skrętu w lewo. W dodatku cała seria zdarzeń miała miejsce w sąsiedztwie szkoły podstawowej w Łucce w powiecie lubartowskim.

Zobacz wideo Dzień poza miastem. Sprawdzamy, jak plug-in radzi sobie poza utwardzonymi drogami

Policjanci ustalili sprawcę wykroczeń. A właściwie sprawczynię. Okazała się nią 30-letnia mieszkanka powiatu lubartowskiego. Został nałożony na nią mandat i 20 punktów karnych. I to wszystko w zaledwie kilka sekund nagrania.

Policja apeluje o rozsądek i przestrzeganie przepisów drogowych. Nie są to jedynie sugestie, które mają utrudnić życie kierowcom, a wręcz przeciwnie.