Chorwacja i Włochy na koniec lata. Są obostrzenia dla kierowców

Wrzesień to czas, w którym w Polsce pogoda robi się coraz bardziej jesienna. To jednak nie oznacza, że rodacy nie wyjeżdżają na urlopy. Wyjeżdżają, tylko zdecydowanie częściej wybierają zagranicę. Bo w takich krajach jak Chorwacja czy Włochy cały czas pogody pozwalają na opalanie czy ostatnie kąpiele na świeżym powietrzu. Planując wyjazd należy jednak pamiętać o tym, że w Europie cały czas obowiązuje stan zagrożenia epidemiologicznego. A to oznacza pewne obostrzenia, o których wyjeżdżający muszą wiedzieć.

Na wrześniowe wakacje do Chorwacji. Co musisz wiedzieć?

Jadąc do Chorwacji podróżujący powinni się liczyć z nieco bardziej dokładną kontrolą graniczną. Aby przebiegła ona maksymalnie bezproblemowo, kierowca i pasażerowie powinni okazać nie tylko paszport lub dowód osobisty, ale również unijny certyfikat COVID. W sytuacji, w której podróżujący nie posiadają takiego dokumentu, będą musieli okazać dodatkowe zaświadczenia.

Dokumenty uprawniające do wjazdu do Chorwacji to:

negatywny wynik testu PCR na SARS-CoV-2 nie starszy niż 72 godziny,

negatywny wynik szybkiego testu antygenowego nie starszy niż 48 godzin (przy czym test musi być wykonany w laboratorium),

zaświadczenie o przyjęciu dwóch dawek szczepionki uznawanej w UE nie starsze niż 270 dni,

zaświadczenie o przyjęciu jednej dawki szczepionki Johnson&Johnson nie starsze niż 270 dni (od przyjęcia szczepionki musi upłynąć 14 dni),

zaświadczenie o przechorowaniu Covid-19 i przyjęciu jednej dawki szczepionki w ciągu 6 miesięcy od daty zachorowania na Covid 19,

potwierdzenie, że od przyjęcia pierwszej dawki szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleya (Sputnik V) upłynęło od 22 do 42 dni lub 22 do 84 dni jeśli mowa o szczepionce firmy AstraZeneca,

zaświadczenie lekarskie potwierdzające przebyty COVID-19 - ważna jest data przebycia choroby lub pozytywnego wyniku testu, przy czym przechorowanie nie mogło mieć miejsca później niż 270 dni i wcześniej niż 11 dni przed przekroczeniem granicy.

Bez dokumentów... kwarantanna!

Co w sytuacji, w której podróżujący nie przedstawią koniecznych dokumentów? Zostaną skierowani na dziesięciodniową kwarantannę. Można ją skrócić poprzez negatywny wyniku testu PCR lub antygenowego, który zostanie wykonany już w Chorwacji.

Przygotowanie auta do podróży - co sprawdzić, aby uniknąć awarii i przykrych niespodzianek

Spod listy wymogów wyjęte są wyłącznie cztery grupy podróżujących. Mowa o dzieciach do momentu ukończenia 12. roku życia, osób przejeżdżających tranzytem, osób przyjeżdżających z ważnych przyczyn biznesowych lub osób przyjeżdżających z ważnych przyczyn rodzinnych. Takie zasady obowiązują w Chorwacji co najmniej do końca września 2021 roku.

Wrześniowe wakacje we Włoszech

W przypadku podróży do Włoch formalności zaczynają się jeszcze przed przekroczeniem granicy. Bo wszystkie osoby mają obowiązek zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form. Poza tym na granicy zostaną zobowiązane do okazania dokumentu tożsamości oraz unijnego certyfikatu. Ten powinien stwierdzać pełny cykl szczepień ukończony co najmniej 14 dni przed przyjazdem, przebytą chorobę maksymalnie 6 miesięcy przed przyjazdem lub negatywny wyniku testu wymazowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch.

Osoba, która nie okaże koniecznych dokumentów, jest kierowana na pięciodniową kwarantannę. Po jej zakończeniu konieczne jest przeprowadzenie testu wymazowego.

W przypadku wyjazdu na urlop do Włoch kluczowych jest jeszcze kilka aspektów. Po pierwsze z dodatkowych wymogów zwolnione są dzieci poniżej 6. roku życia. Po drugie we Włoszech obowiązują cztery strefy obostrzeń lokalnych. Te zmieniają się wraz z rozwojem pandemii i w skrajnym przypadku mogą zakładać np. zakaz przemieszczania się. Warto sprawdzić zatem zakres stref - żeby urlopu nie trzeba było spędzić w pokoju hotelowym.

Bez certyfikatu, ale nie... w restauracji czy muzeum

Trzecim z aspektów jest to, że od 6 sierpnia 2021 roku na terenie Włoch obowiązuje wymóg okazania certyfikatu unijnego przed wejściem do restauracji, teatrów, muzeów, kin, basenów, obiektów sportowych i SPA, salonów gier, na koncerty, kongresy czy konferencje. Po czwarte od 1 września 2021 r. tylko osoby posiadające certyfikat unijny mogą podróżować komercyjnymi samolotami, statkami i promami transportującymi międzyregionalnie, pociągami krajowymi oraz autobusami jeżdżącymi na stałych liniach, jak i wynajętych. Dwa ostatnie wymogi nie dotyczą dzieci w wieku poniżej 12. roku życia oraz osób posiadających zaświadczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań dla szczepienia.

Wymóg jest obwarowany mandatem. Ten wynosi od 400 do 1000 euro.