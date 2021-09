Fotoradary na moście Poniatowskiego w Warszawie już działają. Setki zdjęć w pierwszych godzinach

Już od 10 września fotoradary na moście Poniatowskiego w Warszawie zostały przekazane Inspekcji Transportu Drogowego i zostały włączone w system CANARD.

REKLAMA

Zobacz wideo Odcinkowy pomiar prędkości - skuteczna broń w walce z kierowcami, którzy przekraczają prędkość

Od zeszłego piątku przechodziły jeszcze kalibrację i ostatnie testy, tak by we wtorek 14 września w godzinach popołudniowych ruszyć z rejestracją wykroczeń. Na razie uruchomiono trzy z nich. Pozwoliło to jednak na wyłapanie 330 wykroczeń w zaledwie kilka godzin od oficjalnego uruchomienia.

Upiekło ci się i mandat z fotoradaru nie przychodzi? Służby mają nawet 180 dni

Fotoradary pracują przez całą dobę i mierzą prędkość wszystkich pojazdów w obu kierunkach. Należy pamiętać, że dopuszczalna prędkość na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h przez cała dobę.

Czas pokaże, czy nowe fotoradary w tym miejscu okażą się rekordzistami w wykrywaniu wykroczeń.