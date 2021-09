Wymiana oleju w skrzyni biegów. Z CVT odwiedzisz serwis szybciej, a DSG? To zależy

Motoryzacyjne lata 90. odeszły na dobre. Polacy nie kupują już wyłącznie samochodów w bazowych wariantach wyposażenia. Zaglądają na listy opcji i robią to coraz chętniej. A najlepiej sytuację pokazują statystyki. Średnia cena transakcyjna za fabrycznie nowe auto w naszym kraju to dziś jakieś 120 – 130 tys. zł. Na liście często wybieranych dodatków pojawiła się jakiś czas temu automatyczna skrzynia biegów. I temu ciężko się akurat dziwić. Szczególnie że gwarantuje ona wyjątkowy komfort jazdy w ruchu miejskim, a do tego w nowoczesnej wersji pozwala na oszczędzanie paliwa.

Wybór automatu oznacza dopłatę na poziomie jakiś 6 do 12 tys. zł. A to nie jedyny wydatek jaki kierowca musi ponieść. Bo przekładnie automatyczne wymagają szczególnej troski – mowa konkretnie o regularnej wymianie oleju. Regularne zalewanie mechanizmu świeżym środkiem smarnym zdecydowanie wydłuża czas jego życia. I tym samym odwleka wizję remontu wartego od 3 do nawet kilkunastu tys. zł. Konieczność serwisowania automatycznej skrzyni jest oczywista. Zasadnicze pytanie jednak brzmi: co ile czasu pojawiać się w serwisie? To już zależy od typu przekładni...

Wymiana oleju jest kluczowa. Środek smaruje mechanizm i zbiera zanieczyszczenia pojawiające się w czasie pracy skrzyni. W miarę eksploatacji gęstnieje – przez co stopniowo ograniczane jest smarowanie i metalowe części zacierają się.

Co ile wymieniać olej w automatycznej skrzyni?

Interwał wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów zależy od rodzaju technologii zastosowanej przez producenta. W przypadku przekładni bezstopniowych CVT w serwisie należy się pojawić co 30 do 50 tys. km. Większy dystans między wymianami są w stanie pokonać klasyczne skrzynie planetarne - w ich przypadku wizyta w warsztacie jest konieczna co 45 do 60 tys. km. Co ze skrzyniami dwusprzęgłowymi DSG? Interwał został określony przez producentów na 50 do 60 tys. km (40 do 50 tys. km w przypadku przekładni DSG ze sprzęgłem mokrym).

Ile kosztuje wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów?

Cena wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów zależy tak naprawdę od rodzaju mechanizmu zastosowanego przez producenta. Czasami same materiały będą kosztować 300, a czasami ponad 1000 zł. A do kwoty tej należy doliczyć jeszcze koszt robocizny. Ten zależy od tego czy wymiana jest statyczna, czy dynamiczna. Przy statycznej kwota może się zamknąć w 150 – 200 zł. Przy dynamicznej suma będzie zdecydowanie wyższa i sięgnie 600 – 700 zł. W sumie to może dać rachunek wynoszący blisko 2000 zł – przy czym cały czas mówimy o stawkach stosowanych przez mechaników poza siecią ASO.

Koszt wymiany oleju w skrzyni automatycznej czasami może być wyższy. W przekładniach, w których olej nie był wymieniany dawno, konieczna może być adaptacja sterownika. Trzeba przyuczyć go do świeżego oleju i pracy bez oporów powodowanych przez złogi. To oznacza wydatek 250 - 300 zł.