Wymienić prawo jazdy musi każdy. Ci z bezterminowym także, ale mają dużo lepiej

Prawo jazdy - wymiana

W Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Wszystkie prawa jazdy są terminowe. Aktualnie najdłuższy okres, przez który ważne jest prawo jazdy to 15 lat. W razie wykrycia przez lekarza problemów ze zdrowiem ważność prawa jazdy może być krótsza - dokument będzie ważny dokładnie tyle, na ile dostaliśmy uprawnienia do kierowania pojazdami. Przykład? Ze względu na problemy ze wzrokiem macie uprawnienia na pięć lat, oznacza to, że po pięciu latach od przejścia badania będziecie musieli jeszcze raz pójść do lekarza, a także wymienić sam dokument.

Bezterminowe prawo jazdy - wymiana, kiedy, ważne

Tak, wszyscy kierowcy, mający bezterminowe prawo jazdy będą musieli je wymienić. Ma to związek z wprowadzeniem nowego wzoru prawa jazdy. Ten obowiązek dotknie wszystkich kierowców. Bez wyjątku. Kiedy trzeba będzie wymienić bezterminowe prawo jazdy? Kierowcy z dokumentem bez daty ważności uprawnień będą musieli się zgłosić do urzędu najwcześniej w 2028 roku. Najpóźniej takie prawo jazdy będzie można wymienić w 2033 roku.

Nowe dokumenty wydawane są z 15-letnim okresem ważności. a to oznacza, że nikt nie będzie miał po 2033 roku bezterminowych praw jazdy. WAŻNE: w tym przypadku uprawnienia do kierowania pojazdami mamy bezterminowo, po upłynięciu ważności wymieniać trzeba będzie sam dokument. Przy wymianie nie trzeba więc iść do lekarza.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy w 2021?

Aktualnie wymiana prawa jazdy kosztuje 100,50 zł, z czego 50 gr wynosi opłata ewidencyjna. Do wniosku, który składamy w urzędzie musimy jeszcze załączyć swoje aktualne zdjęcie. Jeżeli nie macie akurat zbędnej fotografii, to musicie doliczyć cenę zdjęcia. Jeżeli przy wymianie dokumentu musicie przejść badanie lekarskie, to do listy wydatków trzeba jeszcze dopisać wizytę u lekarza. Ta kosztuje dokładnie 200 zł. 20 lipca 2014 w życie weszło rozporządzenie Ministra Zdrowia, które ustaliło sztywną cenę badania kierowców na poziomie dwustu złotych.

Czy wszyscy kierowcy muszą przechodzić badanie lekarskie przy wymianie prawa jazdy?

Nie. Jeżeli otrzymaliśmy kiedyś bezterminowe uprawnienia do kierowania pojazdami, to przy wymianie nie trzeba iść jeszcze raz do lekarza. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, termin ważności w takim przypadku dotyczy samego dokumentu. Nie ma też obowiązku dostarczenia do urzędu zaświadczenia od lekarza, kiedy np. wymieniamy prawo jazdy z powodu zmiany nazwiska, a nasze uprawnienia są wciąż ważne. Badanie lekarskie jest obowiązkowe dla osób, które otrzymały terminowe uprawnienia do kierowania pojazdami ze względu na problemy zdrowotne. Na czym polega badanie do prawa jazdy? Lekarz bada ciśnienie, wzrok, zmierzy cukier, osłucha nas, zadaje kilka pytań i każe wypełnić formularz, w którym odpowiadamy na pytania m.in. o problemach z alkoholem, poważnych wypadkach czy zaburzeniach psychicznych.