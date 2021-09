Elektromobilność jest jak mleko, a wodór jest jak ser. Tak Hyundai próbuje wyjaśniać napędy przyszłości

Według opinii publicznej i prawodawców napęd elektryczny jest jedynym słusznym napędem. Gdy większość producentów, nadal promuje napęd akumulatorowy, jest pewna grupa, która uważa, że ??odpowiedzią są samochody elektryczne zasilane wodorowymi ogniwami paliwowymi.

Jednym z takich przedstawicieli jest Hyundai, który w Monachium zaprezentował swój sportowy model Vision FK, który właśnie posiada ogniwa wodorowe. Wiceprezes firmy i dyrektor Centrum ogniw paliwowych w dziwny sposób wyjaśnił, dlaczego ogniwa są w przyszłości lepszym wyborem: Mój stary dobry przyjaciel z Japonii, profesor Hirose, powiedział mi kiedyś, że koczownicy przechowują mleko jako ser pozostały z lata i używają go jako substytutu mleka w zimie – powiedział Saehoon Kim. Kiedy powstanie społeczeństwo energii odnawialnej, wodór będzie odgrywał podobną rolę jak ser – dodał.

Głównym założeniem tego porównania jest to, że nadmiar energii elektrycznej wytwarzanej przez energię słoneczną lub wiatrową można przekształcić w wodór do przechowywania i transportu. Obecnie niewykorzystywana energia elektryczna z turbin wiatrowych po prostu przepada.

W przyszłości, gdy będzie można przechowywać energię i przekształcać ją w wodór, będzie można ją wykorzystywać nie tylko do zasilania pojazdów, ale także do zasilania naszych domów i fabryk. Kim sugeruje, że jeśli technologia ulegnie poprawie, jednostki napędowe z ogniwami paliwowymi będą mogły być połączone łańcuchowo jak klocki LEGO, aby zasilać całe miasta.

Ogniwo paliwowe działa na zasadzie łączenia wodoru z powietrzem, a jedyną emisją jest woda, co oznacza, że ??teoretycznie jest dobre dla środowiska. Krytycy tego typu napędu twierdzą, że proces wytwarzania wodoru może obejmować paliwa kopalne i niekoniecznie jest tak ekologiczny.

Inny problem to wyższy koszt tankowania samochodu wodorowego w porównaniu z akumulatorowym. Problemem jest również brak infrastruktury. Stacje wodorowe do tankowania są obecnie daleko w tyle za infrastrukturą ładowarek. Dobrą wiadomością dla zwolenników wodoru jest to, że rządy różnych krajów zobowiązały się wesprzeć rozbudowę infrastruktury wodorowej.

Czas pokaże czy technologia ogniw wodorowych jest przyszłością pojazdów.