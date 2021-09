Frog nadal na wolności. Policja wydaje się bezsilna

Robert N. powinien odbywać karę więzienia od stycznia tego roku. Jednak na odbycie kary się nie stawił i jak widać nie ma zamiaru.

REKLAMA

Zobacz wideo Śmiertelne wypadki drogowe od lat mają tę samą przyczynę

Jak ustalili dziennikarze Polsatu mężczyzna nie ukrywa się jakoś szczególnie. Po prostu się nie wychyla, ale nadal prowadzi samochody i przyjeżdża na spoty dla tych, którzy lubią się ścigać. Co najciekawsze w całej sytuacji, policja nie kwapi się do tego, aby mężczyznę doprowadzić do miejsca odsiadki.

Najsłynniejszy pirat drogowy mógłby kolejny raz zostać skazany (teraz do odsiedzenia ma 1,5 roku), ale czy ma to jeszcze sens, skoro policja nie może go namierzyć? Tak naprawdę sprawą musi się zająć policja, sąd zrobił swoje skazując go za niebezpieczną jazdę.

"Frog" panował nad autem, więc został uniewinniony. Ale trafi za kratki za inny szaleńczy rajd

Robert N. pseudonim Frog został kilkukrotnie skazany za niebezpieczną jazdę i zostały nałożone na niego grzywny. Za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów dostał prawomocnie skazany na wcześniej wspomnianą odsiadkę.