Prawo chroniące pieszych funkcjonuje. Mniej wypadków z ich udziałem

Jak podaje Autokult.pl, w pierwszym miesiącu obowiązywania nowego prawa, czyli w czerwcu doszło jedynie do 5 wypadków z udziałem pieszych ze skutkiem śmiertelnym. W porównaniu z rokiem 2018 gdzie do takich zdarzeń doszło aż 12, mamy postęp. Tak przynajmniej wynika również z danych zebranych przez Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego.

Oczywiście powyższe dane nie są miarodajne. Dotyczą tylko jednego miesiąca, więc nie oznacza to, że raptem na polskich przejściach dla pieszych stało się bezpiecznie. Jest to jedynie sygnał, że może iść w dobrą stronę. Na pełne dane poczekać trzeba co najmniej rok.

Według ETSC, czyli Europejskiej Rady Bezpieczeństwa w Transporcie w latach 2016-2018 była jednym z najniebezpieczniejszych państw pod względem śmiertelności wśród pieszych.

Pieszy może przejść przez jezdnię nie tylko po pasach. Zasada 100 metrów

Od 1 czerwca piesi mają pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami z wyłączeniem tramwajów. Piesi natomiast w trakcie przechodzenia [przez przejście nie mogą używać urządzeń elektrycznych takich jak słuchawki czy telefony.