To na te samochody polują teraz złodzieje. Marki i modele. Mamy najnowszy raport

W zeszłym roku wyrejestrowano w Polsce z powodu kradzieży 6910 samochodów. Pod tym względem 2020 r. nie wyróżniał się na tle poprzednich lat - w 2019 r. skradziono o 68 aut więcej, a w 2018 r. o 66 mniej. Od jakiegoś czasu liczba kradzionych samochodów utrzymuje się na podobnym poziomie. To wciąż dużo, ale starsi kierowcy z pewnością pamiętają końcówkę lat 90. i początek XXI wieku, kiedy z ulic znikało znacznie więcej pojazdów. W 1999 r. skradziono 71 543 auta (o 64 633 więcej niż w 2020 r.), a w 2005 r. 45 292 (+ 38 382). Kierowcy jednak nie mogą i ostatnio spać spokojnie. Nasiliły się kradzieże katalizatorów.

Kradzieże samochodów w 2020 r. - marki i modele

Z powodu kradzieży w zeszłym roku wyrejestrowano najwięcej toyot. Niewiele mniej bmw i audi. Toyota to hegemon polskiego rynku od wielu lat, jej obecność w czołówce nie może więc dziwić. Zwłaszcza, że złodzieje na celownik biorą nad Wisłą modele japońskich producentów. Także tych mniej popularnych. W dziesiątce znalazło się miejsce dla Mazdy, Nissana oraz Hondy.

Toyota - 787 skradzionych samochodów Audi - 778 BMW - 628 Volkswagen - 511 Renault - 462 Mercedes - 444 Mazda - 345 Hyundai - 284 Honda - 264 Nissan - 244

W 2020 r. najczęściej wyrejestrowanym modelem z powodu kradzieży było Audi A4 (214 egzemplarzy). Nieco rzadziej kradzione było BMW 5 (175) i Audi A6 (159). Chociaż w ubiegłym roku najczęściej kradzioną marką była Toyota, jej modele znalazły się w rankingu poza podium, na miejscach 4-6. Odpowiednio Auris (148), Yaris (142) i Rav4 (140).

Audi A4 - 214 BMW serii 5 - 175 Audi A6 - 159 Toyota Auris - 148 Toyota Yaris - 142 Toyota RAV4 - 140 Fiat Ducato - 137 Honda Civic - 130 Renault Master - 128 BMW serii 3 - 124

Najwięcej samochodów ukradziono w województwie mazowieckim - aż 2699 pojazdów. Wynik Mazowsza napędza oczywiście Warszawa, w której zniknęło 1801 aut, co daje stanowi aż 26 proc. wszystkich kradzieży w Polsce. Na baczności muszą się mieć także kierowcy w województwach wielkopolskim (756) i dolnośląskim (689). Najmniej kradzieży odnotowano z kolei w opolskim (55), podlaskim (64) i świętokrzyskim (67).

Metod kradzieży jest mnóstwo. Na butelkę, walizkę albo śpiocha. Jak się przed nimi bronić?

A jak przed kradzieżą zabezpieczają się kierowcy?

W pierwszym półroczu 2021 r. kierowcy zgłaszający do ubezpieczenia samochody w porównywarce rankomat.pl podawali, że zdecydowanie najczęściej używanym przez nich zabezpieczeniem antykradzieżowym jest immobilizer (69,3 proc.). Na drugim miejscu znalazł się autoalarm (44,9 proc.). Znacznie rzadziej właściciele aut korzystają z blokady skrzyni biegów (6,7 proc.), a także monitoringu GPS (3,6 proc.). - Warto rozważyć zakup ubezpieczenia autocasco w pakiecie z OC. Zwykle jest to tańsze rozwiązanie, niż kupno każdej z polis osobno. Często również towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ochronę pojazdu przed kradzieżą w ramach AC mini, które jest tańszym rozwiązaniem w porównaniu do zakupu AC z szerokim zakresem świadczeń – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl.

Jak polscy kierowcy walczą ze złodziejami? fot. rankomat.pl