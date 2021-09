Nowe wyposażenie auta spowoduje wzrost cen aut. ISA głównym powodem

Z roku na rok ceny nowych aut sprzedawanych na rynkach Unii Europejskiej sukcesywnie się podnoszą. Z tego też względu podnoszą się ceny ubezpieczeń.

Już od przyszłego roku wszystkie nowe pojazdy produkowane na rynki Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii będą wyposażone w system ISA, czyli Inteligentny System Kontroli Prędkości. Nie od dziś wiadomo, że nowe technologie, które muszą być umieszczane w pojazdach łączą się z dodatkowymi kosztami, a te niestety odczują klienci.

Według ekspertów, nie tylko wzrosną ceny nowych aut, ale także ich ubezpieczenie. Co prawda dzięki nowym technologiom powinno być mniej wypadków na drogach, ale to właśnie one są piętą achillesową. Świeże systemy to kolejny element, który może się psuć, a jak może się psuć, to znaczy, że ubezpieczyciel zażąda większych składek.

Należy też pamiętać, że wzrost cen aut z roku na rok jest raczej czymś pewnym, a w przyszłym roku może okazać się jeszcze wyższy nie tylko ze względu na system ISA, ale także za braki w dostępie do półprzewodników.