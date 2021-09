Masz auto z 2003 r. lub nowsze? Kostka i smartfon wystarczą ci, byś sam sprawdził swoje auto

Diagnozowanie usterek we współczesnych samochodach może być naprawdę proste. A wszystko za sprawą komputerów diagnostycznych. I choć kojarzą się one przede wszystkim z warsztatami i drogim sprzętem, technologia nie stoi w miejscu. W efekcie dziś kierowca może zdiagnozować silnik w swoim pojeździe już przy pomocy... telefonu komórkowego. Wystarczy że posiada samochód wyprodukowany co najmniej w 2003 roku. To wtedy na terenie Unii Europejskiej pojawił się wymóg wyposażania samochodów w układ diagnostyki pokładowej ze standardowym gniazdem OBD.

REKLAMA

Zobacz wideo Kierowca motocykla uciekał przed policją. Zahaczył o audi i wywrócił się na rondzie

Kostka OBD miała ułatwić diagnostykę warsztatom. Dała taką możliwość kierowcom

Cel takiego zabiegu był prosty. Chodziło o to, aby stan silnika elektronicznie mogli sprawdzić nie tylko pracownicy autoryzowanych stacji. Dostęp do tych danych mieli uzyskać również mechanicy niezrzeszeni - a w szczególności ci zatrudnieni w stacjach diagnostycznych i kontroli pojazdów. Furtka powstała w ten sposób zaczęła być szybko wykorzystywana przez producentów akcesoriów motoryzacyjnych i elektroniki. Skutkiem są zestawy pozwalające kierowcy na diagnozowanie problemów z silnikiem we własnym zakresie.

Samodzielna diagnostyka z zestawem już za kilkanaście złotych

W pierwszej kolejności kierowca powinien wiedzieć co jest mu potrzebne do diagnostyki komputerowej. A więc podstawę stanowi adapter wpinany w port OBD - kosztuje od kilkunastu do nawet kilkuset złotych. Ten może łączyć się bezprzewodowo lub za pomocą kabla z komputerem, ewentualnie telefonem komórkowym. Na komputer program dekodujący błędy zgrywa się np. ze strony producenta zakupionego adaptera. W przypadku telefonów należy ściągnąć aplikację. Proste programy pozwalające na podejrzenie podstawowych danych są bezpłatne. Płatne dają dużo większe możliwości.

Gdzie poszukiwać złącza OBD w samochodzie? Nie ma jednego standardu. Bo choć najczęściej pojawia się ono po lewej stronie kolumny kierowniczej w okolicy skrzynki bezpieczników, równie dobrze może pojawić się za gniazdem zapalniczki czy w schowku na rękawiczki.

Check engine to nie zawsze koniec świata i koszty. Pomóc mogą dwa proste triki

Jakie możliwości diagnostyczne daje gniazdo OBD w samochodzie?

Wszystkie aplikacje pozwalają na sprawdzenie błędów zarejestrowanych przez sterownik silnika. Pokazywane są kody błędów, a często także analiza ich znaczenia. To pozwala kierowcy wskazać kierunek poszukiwania usterki. Odczytywanie błędów i ich rozkodowywania to jednak dopiero początek funkcjonalności programów diagnostycznych. Bo przez złącze OBD i smartfona można też: