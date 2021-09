Gdzie obejrzeć GP Włoch? Kubica znów startuje w Formule 1

Robert Kubica jest kierowcą rezerwowym w zespole Alfa Romeo Racing Orlen. Podczas zeszłotygodniowego GP Holandii miał okazję wystartować w wyścigu - zastąpił chorego na koronawirusa Kimiego Raikkonena. Fin nie wrócił jeszcze do zdrowia, więc Kubica pojedzie kolejnym Grand Prix, tym razem na Monzy. To dla Polaka wyjątkowy tor, bo właśnie tu w 2006 roku wywalczył swoje pierwsze podium w Formule 1.

Sprinty kwalifikacyjne

Wyścig jak zawsze wystartuje w niedzielę, ale już w piątkowe popołudnie odbędą się pierwsze treningi i czasowe kwalifikacje. Nie zadecydują one jednak o kolejności startu w wyścigu, a o sobotnim sprincie kwalifikacyjnym. To nowa forma kwalifikacji, którą w tym roku obejrzymy po raz drugi. Sprinty zadebiutowały podczas GP Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. Tym razem kierowcy będą mieli do przejechania Zawodnicy dystans 100 km, czyli 18 okrążeń bez zjazdu do pit stopu .

Transmisję z treningów, kwalifikacji i wyścigów można obejrzeć na Eleven Sports. Powtórki oraz skrót wyścigu będzie można obejrzeć w poniedziałek na Polsat Sport.

Harmonogram Grand Prix Włoch

Piątek, 10 września

14:25 – 15:30 – Pierwszy trening F1 – Eleven Sports 1 (na żywo)

17:55 – 19:10 – Kwalifikacje F1 – Eleven Sports 1 (na żywo)

Sobota, 11 września

11:30 – 11:55 – studio F1 – Eleven Sports 1 (na żywo)

11:55 – 13:00 – Drugi trening F1 – Eleven Sports 1 (na żywo)

16:25 – 17:30 – Sprint kwalifikacyjny F1 – Eleven Sports 2 (na żywo)

17:30 – 18:00 – studio F1 – Eleven Sports 2 (na żywo)

Niedziela, 12 września

13:00 – 14:00 – Parada kierowców – Eleven Sports 1 (na żywo)

14:00 – 15:00 – studio F1 – Eleven Sports 1 (na żywo)

15:00 – 17:00 – WYŚCIG F1 – Eleven Sports 1 (na żywo)

Poniedziałek, 13 września

22:30 – 23:30 – skrót wyścigu F1 – Polsat Sport (powtórka)

