Weekend utrudnień i objazdów w Warszawie. Wymiana nawierzchni ważnej arterii

Prace na ulicy Połczyńskiej rozpoczną się już w piątek. Cała północna jezdnia na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Szeligowskiej zostanie wyłączona z ruchu od piątku, 10 września, od godz. 22 do poniedziałku, 13 września, do godz. 4 rano. Połczyńska to jedna z ważniejszych arterii tej części Warszawy - można w nią zjechać z obwodnicy i drogi ekspresowej S8 i dojechać do centrum (płynnie przechodzi w ul. Wolską, Kasprzaka i Prostą). Kierowcy muszą się więc mieć na baczności i pamiętać, żeby w najbliższych dniach omijać popularną ulicę.

Utrudnienia na Połczyńskiej - dwa objazdy do wyboru

kierowcy jadący ul. Połczyńską od strony centrum będą musieli wybrać jeden z dwóch zaplanowanych objazdów – skręcić w prawo w ul. Powstańców Śląskich lub w lewo w ul. Dźwigową. Jeśli zdecydują się na pierwszy wariant, w kierunku granicy miasta i węzła Mory pojadą ulicami Powstańców Śląskich, Człuchowską i Lazurową. Jeżeli wybiorą drugą opcję, będą kierować się ulicami Dźwigową, Globusową, ks. Chrościckiego i al. 4 Czerwca 1989 r. Zalecane będą także objazdy ul. Górczewską do ul. Lazurowej lub od strony Włoch ul. Ryżową do al. 4 Czerwca 1989 r.

W remontowany fragment ul. Połczyńskiej nie będzie można skręcić zarówno z ul. Powstańców Śląskich, jak i z ul. Dźwigowej. Nie będzie także możliwości wyjazdu na ul. Połczyńską z ulic Tkaczy i Lustrzanej. Ponadto zamknięty zostanie wjazd i wyjazd z ul. Szeligowskiej na ul. Połczyńską. Na całym odcinku remontowanej jezdni zostanie wprowadzony zakaz parkowania. Samochody kierowców, którzy się do niego nie dostosują, będą mogły zostać odholowane. W stolicy obowiązują najwyższe możliwe stawki za taką usługę - 523 zł za samo odholowanie samochodu osobowego i 44 zł za każdą dobę przechowywania auta na parkingu.

Po jezdni południowej w stronę Woli ruch będzie się odbywał normalnie. Z ul. Rotundy możliwy będzie wyłącznie skręt w prawo w ul. Połczyńską.

Zmiany także dla autobusów, pieszych i rowerzystów

Ulica będzie zamknięta także dla transportu publicznego, dlatego tymczasowo zmieniona zostanie trasa pięciu autobusów. 105 w kierunku os. Górczewska będzie jeździć ul. Powstańców Śląskich i Człuchowską, skąd wrócą na swoją regularną trasę. Z kolei dla autobusów 197, 713 i 743 w kierunku Ursusa-Niedźwiadka, Agricoopu i Wolicy będzie obowiązywała trasa objazdowa przez ulice Powstańców Śląskich, Człuchowską i Lazurową. Z kolei autobusy linii nocnej N42 skręcą z ul. Połczyńskiej w Powstańców Śląskich i dojadą do trasy podstawowej.

Na remontowanym fragmencie ulicy przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe będą udostępniane w miarę postępu prac.

