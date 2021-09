Zamaskowany Ranger na nagraniu. Efekt współpracy Volkswagena i Forda

Od premiery obecnej generacji Forda Rangera minęło już 10 lat. Aż trudno w to uwierzyć. Przez ten czas Ford aktualizował wygląd swojego pickupa, a także wprowadził odmianę Raptor podobnie jak w większym F-150.

Teraz zaprezentowano nową nagranie i dwa zdjęcia pokazujące mniej więcej jak może wyglądać kolejna generacja Rangera. Ponieważ nie jest to jeszcze premiera nowego modelu zaprezentowano pojazd jeszcze w pełnym kamuflażu, ale można dostrzec kilka elementów nawiązujących stylistycznie do większego, wcześniej wspomnianego brata. Chociażby stylistyka świateł.

Na nagraniu widać również jak nowy Ranger daje sobie radę w trudnym terenie, ale to co najbardziej zwraca uwagę to masywne boki auta.

Nowy Ranger to wspólne dziecko Volkswagena i Forda. Nie ma jednak co ukrywać, że głównie będzie opracowany przez Forda, a niemiecka firma przejmie rozwiązania do Amaroka. Jednak Volkswagen nie pozostanie dłużny swojemu partnerowi. Ford będzie mógł przejąć pod swoje skrzydła kilka modeli dostawczych od europejskiej firmy.