KAS upraszcza rejestrację w systemie e-TOLL. To ostatni dzwonek, bo viaTOLL zaraz przestanie działać

System e-TOLL służy do poboru opłaty za przejazd po płatnych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Jest oparty na technologii wyznaczania pozycji pojazdu przy zastosowaniu lokalizacji satelitarnej. Systemem objęta została sieć dróg płatnych dla pojazdów ciężkich (ok. 3 700 km), ale na dwóch odcinkach autostrad A2 (Konin - Stryków) i A4 (Wrocław - Sośnica) z systemu e-TOLL mogą korzystać również kierowcy samochodów osobowych.

Póki co kierowcy samochodów ciężarowych mogą wnosić opłaty za przejazd na dwa sposoby - korzystając z systemu viaTOLL lub e-TOLL. Ten pierwszy działa jednak tylko do końca września. Za niespełna trzy tygodnie e-TOLL będzie jedynym sposobem wnoszenia opłat drogowych dla kierowców samochodów ciężarowych.

Do końca września taniej

By zachęcić kierowców do sprawnej rejestracji w systemie e-TOLL, przygotowano obniżki cen przejazdów. Do końca września kierowcy zapłacą o 25 proc. mniej za przejazd po płatnych drogach. Zniżka obowiązuje dla wszystkich pojazdów ciężkich na drogach płatnych oraz dla samochodów osobowych na odcinkach autostrad A2 (Konin - Stryków) oraz A4 (Wrocław - Sośnica).

Szybka rejestracja

System e-TOLL na dwóch odcinkach jest też dostępny dla kierowców samochodów osobowych i osób prywatnych. Szybka rejestracja jest kierowana przede wszystkim do nich i do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które logują się do systemu Profilem Zaufanym (e-PUAP, mObywatel lub przez bankowość elektroniczną).

Na czym polega ułatwienie? Kierowca musi wprowadzić mniej danych do systemu - wystarczy numer rejestracyjny pojazdu, numer urządzenia pokładowego oraz e-mail. Wszystko wpisujemy na jednym ekranie. Urządzenie w pojeździe automatycznie zostanie aktywowane i połączone z wprowadzonymi danymi.

Szybka rejestracja w e-TOLL dostępna jest dla osób fizycznych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Skorzystanie z tego ułatwienia możliwe jest po zalogowaniu się do systemu profilem zaufanym z wykorzystaniem ePUAP, aplikacji mObywatel lub bankowości elektronicznej. W nowej funkcjonalności zarejestrowano już ponad 3,7 tys. kont użytkowników

– mówi szefowa Krajowej Administracji Skarbowej, Magdalena Rzeczkowska.

Duży wybór urządzeń w e-TOLL

Do systemu e-TOLL zostało już dopuszczonych 65 dostawców, którzy oferują ponad 270 typów urządzeń OBU (z ang. On Board Unit, czyli urządzeń pokładowych) i ZSL (Zewnętrznych Systemów Lokalizacyjnych). Aplikację mobilną e-TOLL można pobrać bezpłatnie w sklepach Google Play oraz App Store. Liczba pobrań aplikacji przekroczyła już 134 tys.

Pobór opłat na autostradzie A4 pod Krakowem. fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta