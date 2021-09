Po 200 tysiącach zdjęć OPP na A1 przestał działać. Po cichu i bez rozgłosu

Odcinkowy pomiar na wciąż budowanej autostradzie A1 od stycznia do teraz zarejestrował aż 197 tysięcy wykroczeń. Liczba robi jeszcze większe wrażenie, kiedy zestawimy ją ze wszystkimi naruszeniami, jakie urządzenia OPP (było ich wtedy 28) zarejestrowały w 2020 r. - sumując zdjęcia ze wszystkich lokalizacji wyszło 129 tysięcy. OPP na A1 w zaledwie dziewięć miesięcy znacznie przebił ten wynik.

REKLAMA

We wrześniu warto umyć przednią szybę od środka. Dlaczego akurat teraz?

Pomiar na A1 został wyłączony już 6 września, ale GITD się tym głośno nie chwaliło. Dowiedzieliśmy się o tym kilka dni później. Skąd taka nagła decyzja? Drogowcy kończą już ostatnie prace wykończeniowe na autostradzie i to na ich prośbę OPP na dłuższym z dwóch odcinków wyłączono. Lada chwila na A1 zmieni się organizacja ruchu, a taka forma dyscyplinowania kierowców ma być już niepotrzebna. Chodzi o ok. 40-kilometrowy fragment przyszłej A1 pomiędzy węzłami Kamieńsk w woj. łódzkim oraz Mykanów w woj. śląskim. Wciąż obowiązuje jednak ograniczenie prędkości do 70 km/h. Na drugim, 16-kilometrowym odcinku pomiędzy Tuszynem i Piotrkowem Trybunalskim, OPP nadal działa.

Nie wiadomo jeszcze, gdzie teraz staną bijące rekordy urządzenia. - Na razie nie podjęto decyzji o tym, czy ponownie zostanie on uruchomiony, czy też przeniesiony - powiedziała Monika Niżniak, rzeczniczka prasowa GITD w rozmowie z Autokult.pl. Wydaje się jednak, że finalnie OPP z A1 zniknie, a jako jego kolejną lokalizację wskazuje się Południową Obwodnicę Warszawy. O fotoradary lub OPP w tunelu niejednokrotnie prosił burmistrz Ursynowa, tak skuteczna broń może też spowolnić kierowców na nowym moście. Warto też podkreślić, że wyłączony OPP na A1 został. Jeśli kierowcy nie będą respektować limitu do 70 km/h, to może znowu zostać włączony. Po cichu i bez rozgłosu.

Zobacz wideo Odcinkowy pomiar prędkości. Jak i gdzie łapie kierowców?

A1 było pierwszą autostradą z odcinkowym pomiarem prędkości

Odcinkowy pomiar prędkości działa w Polsce już od 2015 r., ale jeszcze ani razu nie został wykorzystany na żadnej z autostrad. A1 poszła na pierwszy ogień. Decyzja drogowców nie powinna dziwić. W województwie łódzkim powstaje 64-kilometrowy odcinek A1 od węzła Tuszyn (miasto pod Łodzią) do granicy z województwem śląskim. Prace były prowadzone bez wyłączenia ruchu, co jest sporym wyzwaniem logistycznym. Według zleconych przez jednego z wykonawców badań aż 91 proc. kierowców na tym odcinku nie stosowało się do obowiązujących ograniczeń prędkości. Rekordziści przekroczyli tam nawet 200 km/h. Na placu budowy wciąż pracowało wiele osób i ciężkich maszyn, takie sytuacje są więc niedopuszczalne. Stąd decyzja o wprowadzeniu odcinkowego pomiaru prędkości.

- To bezprecedensowe rozwiązanie, które nigdy wcześniej nie było stosowane na budowie drogi. Ze względów bezpieczeństwa wprowadza je Inspekcja Transportu Drogowego na wniosek GDDKiA i wykonawców - komentował Maciej Zalewski, rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej.

Nowe znaki drogowe informujące o odcinkowym pomiarze prędkości www.gov.pl

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Odcinkowy pomiar prędkości to skuteczna broń w walce z kierowcami, którzy przekraczają prędkość. Działanie systemu jest proste. Kamera rejestruje wjazd i wyjazd pojazdu ze strefy. Następnie komputer wylicza czas przejazdu i na tej podstawie... średnią prędkość. Jeżeli ta będzie wyższa od dopuszczalnej, kierowca może spodziewać się mandatu. Odcinkowy pomiar prędkości jest wyraźnie oznakowany specjalnymi tablicami - kierowca doskonale wie, gdzie odcinek pomiarowy się zaczyna, a gdzie kończy.

Jest też w większości przypadków lokalizowany w miejscach o jednorodnym ograniczeniu prędkości - tak, aby wyliczenie średniej szybkości przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) było możliwie najłatwiejsze. Jakie ograniczenia obowiązują w ramach odcinkowego pomiaru prędkości? To zależy od danej drogi i znaków