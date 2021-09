Przyszłość motoryzacji. Jak ważną rolę w tej transformacji pełnią hybrydy typu plug-in? [WIDEO]

Hybrydy typu plug-in to ważny element łączący tradycyjną, spalinową motoryzację, z elektryfikacją i samochodami przyszłości. Hybrydy ładowanie z gniazdka to kompromis, który zapewnia korzyści płynące z użytkowania samochodu elektrycznego, ale jednocześnie nie obciąża kierowcy wadami i ograniczeniami związanego z całkowicie alternatywnym napędem.

Kuga Plug-In Hybrid

Ford Kuga Plug-In Hybrid został wyposażony w akumulator o pojemności 14,4 kWh. Na pełnym naładowaniu przejedziemy do 56 kilometrów tylko na energii elektrycznej. Napęd hybrydowej Kugi bazuje na 2,5-litrowym wolnossącym silniku benzynowym i jednostce elektrycznej o mocy 132 KM. Moc systemowa układu to 225 KM.

Napęd hybrydowej Kugi bazuje na 2,5-litrowym wolnossącym silniku benzynowym i jednostce elektrycznej o mocy 132 KM. Moc systemowa układu to 225 KM, ale zużycie paliwa według producenta to tylko 1,4 l/100 km przy naładowanej baterii. A jak wygląda sprawa ładowania? Jeśli podepniemy samochód do 230-woltowego gniazdka (o mocy 2,3 kW), pełną baterię uzyskamy po około 6 godzinach. Kuga ma jednak możliwość ładowania maksymalną mocą 7,4 kW. Zatem korzystając z publicznej stacji, pełną baterię uzyskamy po 3-3,5 godziny.

Poza nowoczesnym napędem Kuga ma wiele zaawansowanych systemów, które przydają się w codziennej jeździe. Sprawdziliśmy najciekawsze z nich na poniższym wideo.