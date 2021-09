BMW Isetta zdefiniowany na nowo. Microlino 2.0 w formie produkcyjnej, czyli bazowanie na nostalgii

Na wstępie trzeba podkreślić, że zaprezentowany w Monachium podczas targów model Microlino 2.0 nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z BMW. Odpowiedzialna za niego jest szwajcarska firma Micro, która pierwszą wersję zaprezentowała jeszcze w 2018 roku. Teraz pokazała wersję produkcyjną.

REKLAMA

Zobacz wideo Przyszłość motoryzacji. Jak ważną rolę w tej transformacji pełnią hybrydy typu plug-in?

Microlino 2.0 dostępny będzie w trzech wersjach – Urban, Dolce i Competizione – i będą dostępne z trzema pojemnościami akumulatorów. Projekt zachowuje to co wszyscy lubili w Isettcie dodając coś od siebie. Pierwsze co się rzuci w oczy to dodatkowe listwy LED i okrągłe reflektory zamontowane na lusterkach bocznych. Podobnie jak w pierwowzorze tutaj również wchodzi się przez przód auta. Jednak nie uświadczy się tutaj klamki. Drzwi otwierają się na przycisk i mają opcję cichego domykania.

Microlino 2.0 Micro

We wnętrzu znalazło się miejsce dla 2 osób i przestrzeń załadunkowa 230 litrów. Przeprojektowane wnętrze obejmuje stałą kolumnę kierownicy (zamiast połączonej z drzwiami), ergonomicznie zaprojektowane fotele oraz minimalistyczną deskę rozdzielczą z cyfrowym zestawem wskaźników i dodatkowym ekranem dotykowym pośrodku do sterowania głównymi funkcjami pojazdu. Dostępna jest również aluminiowa listwa z uchwytem do zamykania drzwi. Podstawowy model Urban jest dostępny w kolorze Santorini White lub Amsterdam Orange z błyszczącym czarnym dachem. Wewnątrz znajduje się tapicerka materiałowa w odcieniach czerni lub antracytu.

Średnią półką Microlino 2.0 jest odmiana Dolce. Posiada on chromowane akcenty z zewnątrz oraz będzie dostępny w kolorach Paris Mint, Milano Red i Zurich Blue, tym razem w połączeniu z białym dachem. Wewnątrz może mieć tkaninę lub wegańską skórę, a składany szyberdach, który jest opcjonalny w Urban, jest standardem w Dolce i Competizione.

Microlino 2.0 Micro

Gdy mówimy już o Competizione, czyli flagowej wersji, to oferowany jest w następujących kolorach: Gotham Anthracite, London Green i Torino Aluminium. Dodany do nich jest kontrastujący błyszczący czarny dach.

Sztywna konstrukcja sprawiła, że autem powinno jeździć się bezpiecznie. Elektryczny układ napędowy wytwarza 17 KM mocy i 118 Nm momentu obrotowego. Pojazd od 0 do 50 km/h przyspiesza w 5 sekund, a prędkość maksymalna wynosi 90 km/h.

BMW iX5 Hydrogen. SUV na wodór wśród masy elektryków

Czterokołowiec jest dostępny z akumulatorami o pojemności 6 kWh, 10,5 kWh i 14 kWh, oferując zasięg elektryczny odpowiednio 95 km, 175 km i 230 km. Do naładowania 0-80 proc. akumulatory litowo-jonowe potrzebują 4 godzin (6 kWh, 14 kWh) lub 3 godzin (10,5 kWh).

Microlino 2.0 Micro

Microlino 2.0 ma kosztować 12.500 euro. Produkcja ma ruszyć w ich zakładzie produkcyjnym w Turynie jeszcze w tym roku i początkowo planują, aby rocznie zjeżdżało 7500 pojazdów z taśm produkcyjnych. Micro otrzymało już 24.000 zamówień. Pierwsze dostawy ruszą w Szwajcarii i w Niemczech, reszta Europy będzie musiała trochę poczekać.