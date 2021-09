Maluch, Polonez i Cinquecento na testach zderzeniowych. Wyniki? Oczywiste [WIDEO]

Na portalu YouTube pojawiło się nagranie przedstawiające jak sobie w testach zderzeniowych radziły auta z ubiegłego wieku. Znajdziemy tam m.in. Malucha, Poloneza, Cinquecento, ale także auta luksusowe.

Jak widać auta z zeszłego stulecia pozostawiają wiele do życzenia w porównaniu do ich następców, którzy są produkowani obecnie. Przykład Malucha udowadnia, że to auto zawsze było niebezpieczne, a gdyby zderzyło się z autem nowszym praktycznie skończy się takie spotkanie tragicznie.

Przez lata produkcji samochodów, producenci chcieli by ich auta były co raz bardziej bezpieczne. Inne strefy zgniotu, inne materiały, a także systemy, które nawet unikają zderzenia są kluczowymi elementami dzisiejszych aut. Także przepisy wymusiły na nich zmianę i gwarancję dokonania wszelkich starań w poprawę bezpieczeństwa.

Powyższe nagranie utwierdza tylko w przekonaniu, że chociaż niektórzy mogą mieć sentyment do tamtych pojazdów, to i tak lepiej się zakupić jak najnowsze auto, które może uratować nam życie.