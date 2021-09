A2 w końcu dosięgnie granicy. Umowa podpisana

Podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie ostatniego 32-kilometrowego odcinka autostrady A2 pomiędzy Białą Podlaską a granicą państwa. Obecnie w realizacji mamy siedem odcinków A2, w ramach których wybudowane zostanie ponad 100 km autostrady

- chwali się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy znak na polskich drogach. Co oznacza duża czarna dłoń?

Nie obyło się jednak bez przeszkód. Przetarg ogłoszono pod koniec 2020 r. W kwietniu tego roku wybrano najkorzystniejszą ofertę, ale decyzja została zaskarżona do Krajowej Izby Odwoławczej, co zmusiło GDDKiA do ponownej analizy nadesłanych ofert. Zwycięzcę udało się wyłonić w sierpniu. Wczoraj (6 września) podpisano umowę z firmą Mosty Gdańsk, która zaprojektuje ostatni wschodni odcinek autostrady A2.

Autostrada A2 dosięgnie granicy

Umowa o wartości ok. 9,8 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 30 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej przewidywane jest na II kw. 2024 r. Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę pod dobudowę trzeciego pasa.

A2 od węzła Lubelska do Białej Podlaskiej

W sierpniu 2020 r. GDDKiA oddała do ruchu ponad 15 km A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną 2020 r. zawarto kontrakty na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Wojewoda Mazowiecki prowadzi obecnie postępowania administracyjne, które mają zakończyć się wydaniem zgody na budowę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jesienią 2023 r. inwestycje zostaną oddane do użytku.

To jednak nie koniec prac nad autostradą A2. Pod koniec stycznia tego roku podpisano umowę na odcinek autostrady pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów. W tym przypadku planowany termin zakończenia prac to lato 2024 r. Te trzy odcinki mają łączną długość ponad 37 km. Dodatkowo w kwietniu br. podpisano umowy na cztery kolejne fragmenty A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej o łącznej długości ponad 63 km. Jednak w ich przypadku GDDKiA nie złożyła jeszcze wniosków do Wojewody Mazowieckiego. Bez nich budowa nie może ruszyć.