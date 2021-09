Jechał z moto-śmieciami. Niemiecka policja zakazała mu się ruszyć nawet o metr

Polska ciężarówka jechała z Wielkiej Brytanii. Jechała, ale została zatrzymana na granicy holendersko-niemieckiej niedaleko Bad Bentheim.

Czemu została zatrzymana? Otóż przewoziła niebezpieczne odpady. Czym się okazały owe odpady? Było to 5 samochodów, 36 silników, 54 zderzaki oraz inne części samochodowe. Co w tym niebezpiecznego można się zapytać? Otóż, np. kierownice posiadały jeszcze zamontowane poduszki powietrzne, co jest już niebezpiecznym elementem.

Przewożone auta natomiast uznano za wraki. Co za tym idzie akumulatory i płyny w nich znajdujące się zostały zakwalifikowane jako niebezpieczne odpady.

Kontrola przeprowadzona na granicy poskutkowała zatrzymaniem 50 pojazdów, w tym polskiej ciężarówki. Właśnie ona została uznana za najniebezpieczniejszą i przewoźnikowi grozi kara więzienia. W sprawę zaangażuje się z tego powodu nie tylko policja, ale także jednostki odpowiedzialne za ochronę środowiska.