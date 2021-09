Auto gamingowe? Rodzina ID. ma się już powiększyć w 2025 r.

Volkswagen na targach w Monachium przywiózł ze sobą nowe auto koncepcyjne, które ma być zapowiedzią nowego modelu z rodziny ID. – Life.

Zobacz wideo Najnowszy Volkswagen ID.4 potrafi potrafi wiele, na przykład możesz z nim porozmawiać. Zobacz, w jaki sposób

VW ID.Life zbudowany został na platformie MEB i ma posiadać napęd na przednie koła. Silnik generuje moc 233 KM, dzięki czemu auto rozpędza się od 0 do 100 km/h w 6,2 s. Pakiet akumulatorów dysponuje pojemnością 57 kWh, a zasięg jaki będzie dostępny w tym aucie to około 400 km.

Volkswagen ID.Life – stylistyka nadwozia

Wygląd zewnętrzny ID.Life jest ciekawy, chociaż modele ID.3, ID.4, ID.5 i ID.Buzz mają bardzo podobne elementy stylistyczne. Life w pełni wykorzystuje obecną fascynację producentów pudełkowymi hatchbackami w stylu retro. Mając to na uwadze, ma on prosty kształt. Na przedzie reflektory LED, logo VW i listwa świetlna zostały płynnie zamontowane w karoserii.

Volkswagen ID.Life Volkswagen

Model zaprezentowany w Monachium i ten widoczny na zdjęciach posiadają to samo dwukolorowe nadwozie – biało-czarne. Model koncepcyjny posiada również zdejmowany dach zrobiony w 100 proc. z recyklingu.

Na tyle również znalazło się miejsce na światła odzwierciedlające przedni zamysł. Do tego mamy spojler dachowy i kanciastą szybę.

Volkswagen ID.Life – wnętrze pod graczy

W kabinie ID.Life jest dosyć sprytnym pojazdem, co powinno się spodobać miłośnikom kina czy gier video. Z deski rozdzielczej może wystawać ekran 34-calowy, który całkowicie zasłania przednią szybę i może wyświetlać multimedia. Koncept posiada również własną konsolę do gier.

Volkswagen ID.Life Volkswagen

Poza ekranem, Volkswagen wyposażył auto w dosyć elastyczne podejście do kwestii siedzeń. Przykładowo, przednią kanapę można położyć całkowicie na płasko, dzięki czemu pasażerowie na tylnych siedzeniach mogą używać przednich siedzeń jako podnóżków podczas oglądania filmu. Volkswagen nazywa to „trybem kinowym". Tylne siedzenia można również złożyć całkowicie na płasko, tworząc łóżko o długości 2 metrów.

Warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną kwestię. ID.Life nie posiada oddzielnego ekranu do multimediów, jak to ma miejsce w dzisiejszych auta. Spowodowane jest to tym, że konstruktorzy głównie chcą bazować na telefonach i tabletach użytkowników auta. Swoje urządzenia przykleja się do deski rozdzielczej za pomocą magnesu. Smartfon można zintegrować z systemem operacyjnym i używać go do sterowania większością kluczowych funkcji pojazdu. Wnętrze jest również wyposażone w różne zrównoważone materiały.

Volkswagen ID.Life ma wejść do sprzedaży w 2025 roku i będzie kosztować około 20.000 euro